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19.01.2021 20:03
Рубрика: Власть

Дело труба

В амурском городе Свободный объявлен режим ЧС
Текст: Александр Филимоненко ("Российская газета", Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Власти города Свободный Амурской области ввели режим ЧС муниципального характера после крупной коммунальной аварии на центральном водопроводе, которая произошла еще 15 января.

На улице Лесной в районе бывшего маслозавода из-за низких температур воздуха замерзло 150 метров трубы холодного водоснабжения. После падения давления воды следом перемерз и участок магистрального водопровода в два километра. Трое суток работники ресурсоснабжающей организации занимались его восстановлением, но безуспешно.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Сейчас без воды остаются шесть многоквартирных домов в Залинейном районе Свободного, где проживают более 800 человек, включая 250 детей, а также три образовательных организации и две местные котельные. Воду жителям доставляют два раза в день автоцистернами. "В сложившейся ситуации единственный возможный выход - это строительство нового временного водопровода протяженностью около 1,5 километра", - сообщила пресс-служба администрации города.

Муниципальная комиссия по ЧС решила использовать пластиковые полипропиленовые трубы. В мороз они менее "капризны", нежели стальные, а значит строительство водопровода пойдет быстрее. Из резервного фонда городского бюджета выделены средства на закупку материалов и проведение всех работ.

- Пока сварку водопровода начнем из имеющихся в городе труб. Их хватит на 310 метров водопровода. Кроме того, в Свободный доставят 340 метров трубы из поселка Магдагачи, - рассказал глава города Владимир Константинов. - Остальную часть труб закупим в Благовещенске и привезем в Свободный в самые короткие сроки.

Завершить возведение временного трубопровода власти Свободного рассчитывают только через неделю.

Без воды остаются шесть многоквартирных домов в Залинейном районе Свободного, где проживают более 800 человек

В школе N 5, оказавшейся в зоне ЧС, с 19 января отменены занятия младших классов, для остальных организованы уроки в очно-заочной форме. Детский сад, работающий при школе, детей не принимает. Они распределены по другим дошкольным учреждениям. Студентов отделения колледжа, расположенного в этой части города, распустили по домам.

Между тем глава города Владимир Константинов поручил выяснить, есть ли в отключенных от водоснабжения домах пожилые одинокие люди, не способные набрать себе воды самостоятельно. По просьбе главы муниципалитета помощь им окажут добровольцы.

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