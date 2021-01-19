Система онлайн-выдачи справок о выздоровлении школьникам вводится в Самарской области. Таким образом власти хотят помочь родителям избавить их от необходимости ходить в поликлинику с уже здоровыми детьми и разгрузить очереди в самих больницах.

Справка после болезни для школьников в Самарской области обязательна с начала этого учебного года. До пандемии без нее можно было пропускать до трех дней занятий, а теперь этот медицинский документ нужен даже в случае пропуска одного дня.

То есть первично заболевшему ребенку придется сходить в поликлинику по месту прикрепления ОМС, а вторичный прием, если, на взгляд родителя, ребенок выздоровел, врач проведет с помощью возможностей телемедицины - по телефону, с использованием мессенджеров, по видеосвязи с компьютера или ноутбука. А после консультации доктор выдаст "электронную" справку, которую получит школа. Пока умная система не заработает, документ будет забирать из поликлиники школьный медработник, который есть в каждом учебном заведении. А в некоторых самарских школах помимо медицинской сестры работает и штатный врач.

- На время, пока дорабатывается механизм, я поставил задачу, чтобы с 19 января справки приносили медики, которые закреплены за образовательным учреждением. Так избежим неудобств для родителей, и им не придется тратить свое время, - сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19.

В Самаре ученики с шестого по 11-й классы с 11 января вышли с каникул учиться очно. До этого дети учились дистанционно. Хотя консультации для выпускников девятых и 11-х классов проходили в школе.

Справка даже после одного дня болезни для школьников Самарской области стала обязательна в этом году

Власти объяснили отмену дистанта положительной динамикой по заболеваемости коронавирусом и снижением нагрузки на коечный фонд - 34 процента остаются свободными.

Ученики с первого по пятый класс включительно в Самарской области учатся очно с первого сентября. В ноябре продлевались каникулы на неделю.