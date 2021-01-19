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Микро-зеленый бизнес

Нижегородская студентка придумала социальную компанию
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 8(8359)
Алена Белоус из Нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) получила диплом первой степени Всероссийского кейс-чемпионата (соревнование по решению бизнес-задач в ограниченное время. - Прим. ред.) за проект по производству экологически чистых продуктов с привлечением пенсионеров.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Состязания проводились дистанционно в два этапа с октября по декабрь 2020 года. Сначала участники решали задачи олимпиадной сложности по обществознанию, экономике и предпринимательству, предлагали решения реальных бизнес-ситуаций. Отобранных по результатам первого этапа полуфиналистов распределили в команды для участия в деловой игре: нужно было разработать собственную модель социального предприятия по заданным параметрам.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Малый бизнес показал большие результаты

- Времени для этого выделили всего один час, - рассказала "РГ" Алена, - поэтому детально прописать проект мы не смогли. Но ведь это был чемпионат идей. Наша идея - доставлять экологически чистые продукты из деревень, где их выращиванием занимаются местные жители, преимущественно пенсионеры, в крупные города. А еще предоставить возможность горожанам самим выращивать продукты на продажу. Им мы предлагаем семена, землю и необходимые инструменты. Упор можно сделать на микрозелень (молодые побеги растений используют в пищу и для украшения блюд) - это сейчас модное направление.

Основным бизнес-продуктом может стать выращенная в деревнях разнообразная продукция: овощи, фрукты, ягоды, различные продукты животного происхождения. Расчет начинающих предпринимателей строится на том, что рядом с крупным городом есть немало деревень. И если построить правильную логистику, то, по предварительным наметкам, транспортные расходы не съедят прибыль. Реализовывать же продукцию лучше всего через онлайн-магазин, с доставкой на дом.

Алена понимает, что сейчас микрозелень - это "фишка" ресторанов и магазинов правильного питания. Ниша достаточно узкая, да и потребитель привередлив: товар должен быть очень свежий. По предположению автора идеи, она станет дополняющим товаром, а основной объем продаж этого направления деятельности компании придется на наборы для ее выращивания - семена, контейнер с землей (по желанию клиента) и необходимые инструменты для посадки и ухода. Чтобы городские пенсионеры выращивали микрозелень на продажу в квартире или на балконе. Поставлять же ее можно по индивидуальным заказам потребителей, например в горшочках.

На старте Алена готова использовать деньги гранта на закупку средств производства для пенсионеров, а также на рекламно-маркетинговые нужды и организацию первого развоза продукции.

По итогам конкурса команда Алены Белоус вошла в реестр проектно-ориентированной молодежи России под эгидой комиссии по социальному предпринимательству и комитета по предпринимательскому образованию общественной организации "ОПОРА России".

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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