В городе на Суре разработали маршруты, адаптированные для колясочников, слабовидящих и слабослышащих туристов, подготовили для них места размещения, доступные по цене, а также решили создать доброжелательную к ним индустрию гостеприимства.

Проект реализуется на средства президентского гранта совместно НКО "Квартал Луи" и Пензенским государственным университетом (ПГУ).

По данным Минтруда РФ, в России проживают около 12 миллионов человек с инвалидностью. Из них по состоянию здоровья готовы путешествовать по стране порядка восьми миллионов. Еще больше людей с инвалидностью за рубежом, желающих посетить Россию, но опасающихся это делать из-за всевозможных барьеров. С точки зрения маркетологов, эта незанятая туристская ниша в ближайшие годы станет наиболее перспективной для развития.

Тридцатилетний Иван Пчелинцев из Пензы объехал Россию от Крыма до Урала, несмотря на то что с рождения прикован к инвалидной коляске.

- Раньше для меня подвигом было добраться из села в город. Таксисты не брали, автобусы не приспособлены для колясочников. Сейчас многое изменилось. Появились специальные поезда, социальное такси, хостелы. Но каждый раз, покупая билет в новый город, чувствую на душе холодок, - признается он. - Я заранее в брони указываю, что имею инвалидность. Для меня важно, чтобы в отеле были широкие дверные проемы, а среди персонала нашелся сопровождающий. Если такого человека в штате нет, я не буду бронировать номер. Мне неудобно каждый раз обращаться к кому-то с просьбой о помощи.

По словам заядлого путешественника, для привлечения особых туристов нужно не так уж много дополнительных затрат - опустить ниже звонок на двери, проинструктировать администратора за стойкой, установить пандус. В современных объектах он закладывается на стадии строительства, поэтому инвалидам проще прогуляться по торговому центру, чем по музею.

Иван Пчелинцев вошел в состав экспертной комиссии, которая проводит в Пензенской области добровольную аттестацию мест массового пребывания людей с точки зрения доступности для инвалидов. Первым такую независимую оценку прошел Губернаторский дом - один из корпусов областной картинной галереи. Это неудивительно, историческое здание после реконструкции может похвастать грузовым лифтом, что бесценно для колясочников, широкими дверными проемами и новыми санузлами. Но и здесь не обошлось без недостатков. Ревизоры измерили ширину и глубину тамбура и выяснили, что она недостаточна для инвалидной коляски. Они также попросили нанести на межкомнатные двери разметку, чтобы те выделялись на фоне стен.

Специальную методику критериев доступности объектов для людей с инвалидностью разработали специалисты ПГУ. Ее цель - не поругать, а дать актуальные советы, как привлечь особенных туристов. Прошедшие аттестацию объекты получают особый знак качества, который подтверждает готовность на постоянной основе принимать людей с инвалидностью. Аттестация проводится добровольно и бесплатно.

- По имеющимся у нас данным за 2018 год, люди с инвалидностью во всем мире совершили 32 миллиона туристических поездок, потратив на путешествия 13,6 миллиарда долларов за год. В России 88 процентов маломобильных граждан ежегодно выезжают в отпуск, - говорит доцент кафедры "Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания" ПГУ Светлана Зинченко.

Год назад Минэкономразвития РФ приняло решение о развитии инклюзивного туризма в России, что нашло отражение в стратегии развития отрасли до 2035 года. Но реальных шагов в регионах пока сделано не так много.

- Мы изучили европейский опыт. И сейчас уже построены гостиница и кафе, сотрудниками которых являются только люди с инвалидностью. У нас есть туристические маршруты и собственная проработанная программа инклюзивного туризма. Хочется сказать простую истину - что удобно людям с инвалидностью, удобно всем. Чтобы инклюзивный туризм стал общедоступным, необходим комплекс мер по созданию сопутствующей инфраструктуры и обучению сотрудников сервиса. К слову, ими могли бы стать люди с ограниченными возможностями здоровья. Мне бы очень хотелось, чтобы Пензенская область стала пилотом для отработки технологий и практик в сфере инклюзивного туризма с дальнейшей трансляцией и внедрением их по всей России, - говорит сенатор от Пензенской области, руководитель НКО "Квартал Луи" Мария Львова-Белова.

Следующим шагом станет создание интерактивной карты Пензенской области с разработанными туристическими маршрутами для людей с инвалидностью. Они будут предлагаться для реализации туроператорам. Расценки не отличаются от обычных экскурсионных маршрутов, при групповой поездке предусмотрены скидки.

- Я надеюсь, что это поможет нам больше времени проводить в пути, получать новые эмоции. Путешествовать в группе всегда спокойнее. Я помню, как первый раз в одиночку выбралась за рубеж. Меня встретили в отеле очень тепло, проводили до номера. Шведский стол ломился от угощений. Но дотянуться до них я не могла. Когда я сказала об этом администратору, он извинился и даже прислал мне в виде комплимента бутылку шампанского. Поверьте, если бы столы были на несколько сантиметров ниже, это было бы намного удобнее, - говорит пензенская путешественница с ограниченными возможностями здоровья Екатерина Дементьева.

Еще одним направлением работы в рамках пилотной программы в регионе станет разработка методических материалов и проведение стажировок для персонала.

Обучение пройдут не менее 20 местных и 50 иногородних специалистов в сфере инклюзивного туризма.