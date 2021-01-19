Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске

Росприроднадзор возбудил дела об административных правонарушениях по фактам превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе города Орска.

Как сообщила администрация Орска со ссылкой на Южно-Уральское межрегиональное управление ведомства, нарушения были зафиксированы с 30 ноября по 21 декабря 2020 года. По фактам превышения ПДК сероводорода, фенола и оксида углерода в атмосфере возбуждены дела по статье 8.1 КоАП РФ "Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов".

Расследования проводятся в отношении двух местных предприятий. О результатах станет известно позднее.