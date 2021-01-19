Ученые сделают холодильник для улучшения "зоркости" космических спутников

Ученые Самарского университета Королева сделают криогенную установку для охлаждения датчиков космических аппаратов. Так они избавятся от тепловых помех и увеличат "остроту зрения" спутников в инфракрасном диапазоне.

Ученые используют схему газовой криогенной машины (ГКМ) Стирлинга, но по-своему. Такая установка получается более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга.

- В нашем криогенном пульсационном холодильнике используется только компрессор, то есть, снижается количество движущихся частей и, следовательно, увеличивается надежность устройства. Подобные газовые криогенные машины Стирлинга применяются прежде всего в космосе - для охлаждения инфракрасных датчиков космических аппаратов, чтобы снизить уровень тепловых аберраций и увеличить чувствительность датчиков. Основной сферой применения нашей установки также будет космос - она будет охлаждать датчики, устанавливаемые, например, на космических спутниках и МКС, - рассказал научный руководитель лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрий Угланов.

В классической машине на газ воздействует движущийся поршень, в Самаре же использовали схему с компрессором и так называемой пульсационной трубой - в ней создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению, поэтому происходит перенос теплоты.

Опытный образец уже испытали в лаборатории вуза. Пока удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов по Цельсию. Но цель - 150 градусов. Также изменятся размеры установки - с 80 до 40-50 сантиметров, и она станет более дешевой за счет более широкого использования отечественных комплектующих - будет стоить 6-7 тысяч рублей против полутора тысяч долларов зарубежных аналогов.