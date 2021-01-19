Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии

В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.

Как рассказал фотограф и друг Юры Роман Филиппов, Юра - сирота, очень доверчивый и неоднократно попадался на удочки мошенников, которые и уговорили его взять кредит и отдать им деньги. В итоге Юра погряз в кредитах. Роман организовал с друзьями переодел и преобразил дворника до неузнаваемости и провел профессиональную фотосъемку. На снимках уже был совершенно иной человек, который больше походил на звезду Голливуда с обложки журнала, чем на работника ЖЭУ. В рамках проекта Роман Филиппов снял также Юру в бытовых условиях.

Пост Романа, где он рассказал о нелегкой судьбе друга, разместил фотографии и попросил помочь оплатить кредиты, быстро набрал популярность. В итоге за два дня более тысячи человек со всего мира перечислили Юре более 900 тысяч рублей. При том, что сбор был объявлен закрытым уже после первого дня - когда на счет поступило 657 тысяч рублей. Но люди решили помочь дворнику купить еще и нормальный телевизор и сделать ремонт в квартире.

После того, как Юра Велугин стал звездой интернета, его тут же заметили чиновники и даже пригласил на чай в свой кабинет пригласил директор управляющей компании, на которую он работает. Интересно, что Юра попросил у него... обновить зимнюю спецодежду всем дворникам.