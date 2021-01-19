В Оренбуржье подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда"

В 2020 году 16 предприятий Оренбуржья стали участниками национального проекта "Производительность труда". За этот период бесплатное обучение основам бережливого производства прошли 192 сотрудника. В наступившем году к реализации нацпроекта подключатся еще 12 компаний.

Итоги реализации нацпроекта в регионе были подведены в ходе состоявшейся на днях рабочей встречи членов правительства области с участием гендиректора Корпорации развития Оренбуржья Игната Петухова.

Напомним, что в масштабах страны проект по повышению производительности труда и конкурентоспособности отечественных товаров стартовал в конце 2018 года. В 2019-м программа заработала и в Оренбуржье. Ее реализацию курируют Федеральный центр компетенций (ФКЦ) и Региональный центр компетенций (РКЦ), которые на безвозмездной основе помогают предприятиям внедрять инструменты бережливого производства и повышать компетенции сотрудников.

За год с небольшим, прошедший с момента создания РКЦ, десятки предприятий области не только узнали о преимуществах участия в нацпроекте, но и успели на практике оценить эффект применения передовых технологий.

- На конец 2020 года подписано 16 соглашений с предприятиями Оренбургской области, которые уже реализуют или будут реализовывать в 2021-м программу проекта под управлением ФЦК и РЦК, - уточнили в Корпорации развития региона.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта 15 декабря минувшего года была создана и сертифицирована тренинговая площадка "Фабрика процессов". Здесь сотрудники компаний на практике применяют инструменты бережливого производства. На сегодня учебу на этой площадке завершили уже 27 сотрудников предприятий-участников программы.

Сотрудники РЦК прошли соответствующую подготовку: в команде имеются два сертифицированных тренера, один руководитель проекта и четыре тренера "Фабрики процессов".

Наглядным примером эффективной работы по повышению производительности труда могут служить итоги первого проекта, запущенного на Оренбургской птицефабрике. Пилотной площадкой для внедрения системы бережливого производства был выбран яйцесклад. В результате время протекания процесса на потоке сократилось на 35 процентов (с 20 до 13 минут), а выработка на одного человека в смену выросла на 14 процентов. Следующим этапом станет внедрение методики роста производительности труда в цехе убоя птицы. Благодаря участию в нацпроекте уже через год предприятие планирует увеличить объем производства мяса цыплят-бройлеров с 1800 до 3000 тонн.

В текущем году нацпроект будет реализован еще на 12 предприятиях области: 6 организаций будут работать под руководством РЦК, еще 6 - под руководством ФЦК.

Кстати

Как отмечалось на рабочей встрече, задачи на 2021 год перед регионом стоят масштабные. В результате "мозгового штурма" с участием представителей министерств и ведомств Оренбуржья для предприятий области были выработаны комфортные и выгодные условия для вступления в нацпроект "Производительность труда" - в виде налоговых преференций, поддержки региональными субсидиями от Корпорации развития и регионального Фонда развития промышленности, кооперации с членами Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, для развития культуры бережливого производства предлагается включить в вузах и колледжах области на инженерно-технических и управленческих направлениях подготовки дополнительную учебную дисциплину - "Основы бережливого производства". Обучение будут проводить тренеры Регионального центра компетенций с практическим занятиями на "Фабрике процессов". Площадками для учебы станут и предприятия-участники нацпроекта, уже получившие первые результаты по повышению производительности труда.