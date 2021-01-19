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19.01.2021 16:37
Рубрика: Власть

В Оренбуржье подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В 2020 году 16 предприятий Оренбуржья стали участниками национального проекта "Производительность труда". За этот период бесплатное обучение основам бережливого производства прошли 192 сотрудника. В наступившем году к реализации нацпроекта подключатся еще 12 компаний.
Обучение основам бережливого производства прошли 192 сотрудника предприятий-участников проекта. Фото: Сергей Медведев Обучение основам бережливого производства прошли 192 сотрудника предприятий-участников проекта. Фото: Сергей Медведев
Обучение основам бережливого производства прошли 192 сотрудника предприятий-участников проекта. Фото: Сергей Медведев

Итоги реализации нацпроекта в регионе были подведены в ходе состоявшейся на днях рабочей встречи членов правительства области с участием гендиректора Корпорации развития Оренбуржья Игната Петухова.

Напомним, что в масштабах страны проект по повышению производительности труда и конкурентоспособности отечественных товаров стартовал в конце 2018 года. В 2019-м программа заработала и в Оренбуржье. Ее реализацию курируют Федеральный центр компетенций (ФКЦ) и Региональный центр компетенций (РКЦ), которые на безвозмездной основе помогают предприятиям внедрять инструменты бережливого производства и повышать компетенции сотрудников.

Фото: Сергей Медведев
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За год с небольшим, прошедший с момента создания РКЦ, десятки предприятий области не только узнали о преимуществах участия в нацпроекте, но и успели на практике оценить эффект применения передовых технологий.

- На конец 2020 года подписано 16 соглашений с предприятиями Оренбургской области, которые уже реализуют или будут реализовывать в 2021-м программу проекта под управлением ФЦК и РЦК, - уточнили в Корпорации развития региона.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта 15 декабря минувшего года была создана и сертифицирована тренинговая площадка "Фабрика процессов". Здесь сотрудники компаний на практике применяют инструменты бережливого производства. На сегодня учебу на этой площадке завершили уже 27 сотрудников предприятий-участников программы.

Сотрудники РЦК прошли соответствующую подготовку: в команде имеются два сертифицированных тренера, один руководитель проекта и четыре тренера "Фабрики процессов".

Фото: Сергей Медведев
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Наглядным примером эффективной работы по повышению производительности труда могут служить итоги первого проекта, запущенного на Оренбургской птицефабрике. Пилотной площадкой для внедрения системы бережливого производства был выбран яйцесклад. В результате время протекания процесса на потоке сократилось на 35 процентов (с 20 до 13 минут), а выработка на одного человека в смену выросла на 14 процентов. Следующим этапом станет внедрение методики роста производительности труда в цехе убоя птицы. Благодаря участию в нацпроекте уже через год предприятие планирует увеличить объем производства мяса цыплят-бройлеров с 1800 до 3000 тонн.

В текущем году нацпроект будет реализован еще на 12 предприятиях области: 6 организаций будут работать под руководством РЦК, еще 6 - под руководством ФЦК.

Кстати

Как отмечалось на рабочей встрече, задачи на 2021 год перед регионом стоят масштабные. В результате "мозгового штурма" с участием представителей министерств и ведомств Оренбуржья для предприятий области были выработаны комфортные и выгодные условия для вступления в нацпроект "Производительность труда" - в виде налоговых преференций, поддержки региональными субсидиями от Корпорации развития и регионального Фонда развития промышленности, кооперации с членами Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, для развития культуры бережливого производства предлагается включить в вузах и колледжах области на инженерно-технических и управленческих направлениях подготовки дополнительную учебную дисциплину - "Основы бережливого производства". Обучение будут проводить тренеры Регионального центра компетенций с практическим занятиями на "Фабрике процессов". Площадками для учебы станут и предприятия-участники нацпроекта, уже получившие первые результаты по повышению производительности труда.

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