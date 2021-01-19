В школах Татарстана вводят уроки футбола

Гонять мяч в учебное время официально разрешат школьникам Татарстана. Здесь, как и еще в трех пилотных регионах страны, с января вводят уроки футбола. Корреспондент "РГ" выяснил, почему этот вид спорта повышает успеваемость, как школы помогут нашим клубам справиться с засильем легионеров и хватит ли им для этого кадров.

Инициаторами стратегического проекта "Футбол в школе" стали Минпросвещения России и Российский футбольный союз, чтобы приобщить мальчишек и девчонок к "спорту номер один". Предполагается, что занятия должны проводиться вместо третьего урока физкультуры. Для апробации новшества в Казани пока выбрали только два образовательных учреждения: гимназию N 183 и лицей N 177.

Гимназия N 183 открылась всего лишь три года назад, но уже может похвастаться собственной футбольной командой, которая побеждает на региональных и всероссийских турнирах. Благо все условия для этого есть: поле, специализированный спортзал, а самое главное - талантливый педагог. Виктор Борисов сам в прошлом профессиональный футболист, а ныне учитель физкультуры организовал в гимназии секцию. Сейчас в ней занимаются более 150 ребят - от шестилетних "подготовишек" до тринадцатилетних вполне опытных спортсменов.

- Тренер замечательный, умеет увлечь. Сейчас футбол стал для нас любимым видом спорта, я вижу, как мальчишки стремятся попасть в нашу команду, - рассказывает директор гимназии Светлана Галинова. - А родители как ему благодарны. Говорят, что дети начинают лучше учиться, становятся более дисциплинированными, целеустремленными. Обычно когда ребята в первый класс приходят, они даже шнурки завязывать не умеют. А после его профильных лагерей они становятся самостоятельными - и посуду за собой моют, и кровати заправляют. Вот что значит мужское воспитание! Авторитет у тренера очень большой. Если вдруг ребенок разленился, у классного руководителя есть волшебная фраза "я тренеру скажу". Знаете, как это работает! Сразу оценки начинает исправлять.

Новый проект Виктор Борисов воспринял с энтузиазмом. Уверен он, что и школьники примут уроки футбола на ура.

- Дети есть дети. Когда мы им в рамках учебной программы даем легкую атлетику, гимнастику, они все же воспринимают это как "обязаловку". Так надо. А вот игры у них сразу вызывают большой интерес. А уж если мальчишки слышат слово "футбол", то у них глаза загораются. Да и многие девчонки к нему неравнодушны. Любая игра с мячом заряжает позитивом. И самое главное - спорт закаляет характер, формирует стержень человека. Еще один большой плюс этого проекта - появится дополнительный приток своих футболистов. У нас огромная страна, есть свои резервы, а в ведущих клубах до сих пор играет столько легионеров. Если хотя бы на 10-15 процентов больше ребят в России увлечется футболом, а из них пусть 5-10 уйдут в большой спорт, это уже здорово.

В лицее N 177 тоже есть хорошая спортивная инфраструктура и занятия футболом здесь в приоритете.

Инициаторами проекта "Футбол в школе" стали Минпросвещения России и Российский футбольный союз, чтобы приобщить максимальное число детей к "спорту номер один"

- Он развивает много полезных качеств: выносливость, реакцию, скорость принятия решений. Дети становятся более устойчивыми психологически, - поясняет заместитель директора по спортивной работе Аазат Санатуллов. - Однако при реализации нового проекта следует учесть несколько важных моментов. Во-первых, это кадровый голод. Кто будет вести эти часы? Да, это не составит труда для педагогов, которые сами занимались игровыми видами спорта. А представьте, если учительница физкультуры - гимнастка? Я не уверен, что в школы придет множество футбольных тренеров. А, значит, увеличится нагрузка на учителя. Во-вторых, учреждения, построенные в советское время, нуждаются в реконструкции, оснащении спортинвентарем. У них нет подходящих залов. Ну и надо понимать, что в некоторых школах третий час физкультуры уже отведен под какой-либо вид спорта. Например, у нас дети плавают в бассейне. А потому для урока футбола изыщем какую-то другую форму. Скорее всего, будем сотрудничать со спортивными школами.

Впрочем, в Министерстве образования и науки Татарстана поспешили развеять все опасения. Вводить новый урок повсеместно здесь не собираются. К проекту привлекут лишь те школы, у которых есть необходимые материально-технические и кадровые возможности. Кроме того, будут учитывать состояние здоровья учеников в классах. Просто так без разбору ребят на футбол не отправят.