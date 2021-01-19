Древесину в Новосибирской области поставили на учет и контроль

В конце 2019 года новосибирское Законодательное собрание ужесточило контроль за предпринимательской деятельностью в сфере лесозаготовки. Тогда был принят региональный закон "Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины…" и внесены изменения в закон об административных правонарушениях. Спустя примерно год комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ознакомился с работой пунктов по заготовке и обработке древесины и подвел первые результаты изменений.

Закон обязал владельцев пунктов приема и отгрузки древесины поставить их на учет в уполномоченном областном исполнительном органе государственной власти. Также были определены порядок приема и отгрузки древесины в соответствующих пунктах, перечень документов для обеспечения легальности и прозрачность этой деятельности, форма и периодичность отчетности. Как отмечал тогда председатель Заксобрания Андрей Шимкив, этот закон "нужно было принять еще десять лет назад".

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов сообщил депутатам, что за прошедший год в регионе было выдано 255 свидетельств о постановке пунктов на учет, выдано 16 отказов, а 12 пунктов сняты с учета на основании заявлений юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Сотрудники районных прокуратур совместно со специалистами отделов лесных отношений проверили 103 пункта. По результатам проверок прокуратуры вынесли десять представлений об устранении выявленных правонарушений, было возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. В результате 21 должностное лицо привлекли к административной ответственности, 12 нарушителям сделано предупреждение, девяти выписаны штрафы на общую сумму 360 тысяч рублей.

- В целом можно сказать, что закон работает, деятельность в части приема и отгрузки древесины большинства пунктов легализована, - подвел первые итоги изменений Алексей Севастьянов.

По мнению депутатов, внедрение новой системы в сфере лесозаготовок прошло бы эффективнее, если бы было налажено информирование предпринимателей об изменениях "правил игры".

- При подготовке заседания комитета мы обзвонили больше ста предпринимателей, занимающихся заготовкой леса. Характерно, что большинство даже не знали о том, что этот закон вступил в силу. До того момента, когда на незарегистрированный пункт приема древесины приходила проверка и выписывала штраф, - отметил заместитель председателя комитета Денис Субботин.

Он добавил, что главной задачей власти в этой сфере является не выписывание штрафов за нарушения, а превращение самого бизнеса в понятный и прозрачный. В связи с этим председатель комитета Александр Терепа посчитал необходимым более активно включить исполнительную власть на уровне района и поселения в информирование участников лесозаготовительной деятельности.

По словам Дениса Субботина, примерно через полгода депутаты вновь намерены заслушать сообщение правительства области о том, как происходит реальная работа на пунктах заготовки древесины.