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19.01.2021 13:52
Рубрика: Власть

Древесину в Новосибирской области поставили на учет и контроль

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В конце 2019 года новосибирское Законодательное собрание ужесточило контроль за предпринимательской деятельностью в сфере лесозаготовки. Тогда был принят региональный закон "Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины…" и внесены изменения в закон об административных правонарушениях. Спустя примерно год комитет Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ознакомился с работой пунктов по заготовке и обработке древесины и подвел первые результаты изменений.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Закон обязал владельцев пунктов приема и отгрузки древесины поставить их на учет в уполномоченном областном исполнительном органе государственной власти. Также были определены порядок приема и отгрузки древесины в соответствующих пунктах, перечень документов для обеспечения легальности и прозрачность этой деятельности, форма и периодичность отчетности. Как отмечал тогда председатель Заксобрания Андрей Шимкив, этот закон "нужно было принять еще десять лет назад".

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов сообщил депутатам, что за прошедший год в регионе было выдано 255 свидетельств о постановке пунктов на учет, выдано 16 отказов, а 12 пунктов сняты с учета на основании заявлений юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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Сотрудники районных прокуратур совместно со специалистами отделов лесных отношений проверили 103 пункта. По результатам проверок прокуратуры вынесли десять представлений об устранении выявленных правонарушений, было возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. В результате 21 должностное лицо привлекли к административной ответственности, 12 нарушителям сделано предупреждение, девяти выписаны штрафы на общую сумму 360 тысяч рублей.

- В целом можно сказать, что закон работает, деятельность в части приема и отгрузки древесины большинства пунктов легализована, - подвел первые итоги изменений Алексей Севастьянов.

По мнению депутатов, внедрение новой системы в сфере лесозаготовок прошло бы эффективнее, если бы было налажено информирование предпринимателей об изменениях "правил игры".

- При подготовке заседания комитета мы обзвонили больше ста предпринимателей, занимающихся заготовкой леса. Характерно, что большинство даже не знали о том, что этот закон вступил в силу. До того момента, когда на незарегистрированный пункт приема древесины приходила проверка и выписывала штраф, - отметил заместитель председателя комитета Денис Субботин.

Он добавил, что главной задачей власти в этой сфере является не выписывание штрафов за нарушения, а превращение самого бизнеса в понятный и прозрачный. В связи с этим председатель комитета Александр Терепа посчитал необходимым более активно включить исполнительную власть на уровне района и поселения в информирование участников лесозаготовительной деятельности.

По словам Дениса Субботина, примерно через полгода депутаты вновь намерены заслушать сообщение правительства области о том, как происходит реальная работа на пунктах заготовки древесины.

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