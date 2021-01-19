В аэропорту Иркутска пассажир без маски решил дать взятку полицейскому

В аэропорту Иркутска при попытке дать взятку сотруднику полиции задержан пассажир.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20-летний гражданин находился в помещении без медицинской маски. Желая избежать административного наказания (в соответствии с указом главы региона соблюдение масочного режима обязательно, игнорирование требований влечет штраф до 30 000 рублей), нарушитель попытался подкупить полицейского, предложив ему взятку в две тысячи рублей.

Однако сделка не удалась. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ "Покушение на мелкое взяточничество". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года.