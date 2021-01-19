В аэропорту Иркутска пассажир без маски решил дать взятку полицейскому

Новости

В Финляндии из тюрем выпустили не тех заключенных 09:56
СК возбудил дело после схода снежной лавины в Домбае 09:55
Умер известный телеведущий Игорь Выхухолев 09:50
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки 09:39
В Венгрии обсуждают санкции против соцсетей за ограничение свободы слова 09:32
Погибла пострадавшая при пожаре в комсомольском интернате пенсионерка 09:31
Прокуратура потребовала пересмотреть дело экс-главы Челябинска 09:19
В тюменской клинике пациенту восстановили лицо 09:14
Установлена личность мужчины, погибшего под лавиной в Домбае 08:56
В Эстонии два человека умерли после вакцины Pfizer 08:38
Свыше двух тысяч туроператоров в Таиланде покинули рынок 08:23
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2" 08:14
Почти 3 тысячи "черных" лесосек обнаружили со спутников за год 08:00
Первый гол Романова в НХЛ помог победить "Монреалю" 07:59
Варламов второй матч подряд сыграл на ноль 07:35
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 07:22
Бирюков: В Москве открыто почти четыре тысячи объектов зимнего отдыха 07:05
Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан 07:03
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету 06:49
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии 06:39
CNN: Трамп записал прощальное видеообращение к нации 06:22
Двенадцать китайских горняков передали записку из ловушки под землей 06:22
Американские СМИ сообщили о планах Байдена в день инаугурации 06:02
Глава КЧР взял под контроль ликвидацию последствий схода лавины на Домбае 05:37
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно 05:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 09:37
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Иркутска пассажир без маски решил дать взятку полицейскому

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)

В аэропорту Иркутска при попытке дать взятку сотруднику полиции задержан пассажир.

В Калининграде фирма заплатит 20 млн за попытку дать взятку министру

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20-летний гражданин находился в помещении без медицинской маски. Желая избежать административного наказания (в соответствии с указом главы региона соблюдение масочного режима обязательно, игнорирование требований влечет штраф до 30 000 рублей), нарушитель попытался подкупить полицейского, предложив ему взятку в две тысячи рублей.

Однако сделка не удалась. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ "Покушение на мелкое взяточничество". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"
Эпидемиолог рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в России к лету
Прокурор запросил для Шамсутдинова 25 лет колонии
В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении в Москве
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни