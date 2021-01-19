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19.01.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске после пожара с четырьмя погибшими завели дело

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело завели в Новосибирске после пожара, унесшего жизни четырех человек. Как рассказали в Следственном управлении СК по региону, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Погибла пострадавшая при пожаре в комсомольском интернате пенсионерка

В результате пожара огнем была уничтожена надстройка над капитальным гаражом, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска на территории кооператива "Этра". По версии следователей, погибшие снимали второй этаж гаража как жилое помещение. Пока что не установлены ни их личности, ни имя того, кто предоставил им столь ненадежную жилплощадь. Информация уточняется.

Помимо уголовного дела, в СК начали проверку о халатности, возможно допущенной контролирующими органами, что привело к трагедии. На место происшествия выезжал первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин.

Как уточнили в областном ГУ МЧС, сообщение о возгорании в гаражном кооперативе по улице Почтовый лог, 1 поступило ночью, в 03.34 по местному времени. Пожарные прибыли на место уже через семь минут. Кирпичный первый этаж постройки практически не пострадал, а вот второй, деревянный, обшитый металлом полыхал вовсю, начиная с кровли.

- Тушение осложнялось поздним сообщением о возгорании, сложной планировкой здания, а также наличием газовых баллонов внутри помещений и металлических решеток на окнах. В течение полутора часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, еще через час ликвидировали открытое горение, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

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