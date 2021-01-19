В Кабардино-Балкарии рухнула построенная блогерами финансовая пирамида

Новости

Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений 16:29
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли 16:27
Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей 16:18
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 17:33
Рубрика: Происшествия

Пузырь надули в соцсетях

В Кабардино-Балкарии рухнула построенная блогерами финансовая пирамида
Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 8(8359)
Массовые махинации 1990-х так и не научили многих россиян распознавать откровенный обман - финансовые пирамиды регулярно появляются и рушатся, а граждане продолжают нести мошенникам свои деньги. В век соцсетей в этих историях появляются новые нюансы. Масштабная афера в Кабардино-Балкарии тому пример.

В июле 2020 года некая Элина опубликовала в социальных сетях предложение о выгодных инвестициях в прибыльные бизнес-проекты закупки медицинского оборудования и золота. Вкладчикам обещали доход в 60-250 процентов всего за 30 дней. Первые участники вносили относительно немного (средства перечисляли на счет Элины) и действительно получали деньги обратно в удвоенной сумме.

Фото: iStock
Как не попасться на удочку аферистов в интернете

- Потом она подключила к делу известных в КБР блогеров. Они начали рекламировать пирамиду и брать себе комиссионные. Граждане отправляли разные суммы - кто-то 100 тысяч рублей, а кто-то и миллион. Блогеры, посредники и сама Элина направляли деньги одних вкладчиков на карты других, таким образом пирамида росла. Этот период правоохранители прошляпили, да мало того, и они сами, и их жены вкладывали туда деньги, - рассказал корреспонденту "РГ" адвокат Анас Эльмурзаев.

Доверие к популярным в регионе блогерам с сотнями тысяч подписчиков сыграло с людьми злую шутку. К концу года пирамида рухнула: деньги возвращать перестали. Вкладчики начали понимать, в какую ситуацию попали. По данным МВД Кабардино-Балкарии, ущерб от действий аферистов превысил 200 миллионов рублей. С заявлениями в полицию уже обратились более 600 человек, но количество пострадавших юристы оценивают в несколько тысяч. Среди потерпевших оказались не только жители Кабардино-Балкарии, но и многих других регионов России. Правоохранители задержали нескольких блогеров, которые, как они считают, получали средства "инвесторов" и брали комиссию от 10 процентов.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро подозреваемых в противоправной деятельности. Это жительницы Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 года до 34 лет. Решением Нальчикского городского суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщили в министерстве внутренних дел республики.

У подозреваемых во время обысков изъяли телефоны, банковские и сим-карты, записи, компьютерную технику. МВД по Кабардино-Балкарии после обращений пострадавших возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и части 2 статьи 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Была ли среди задержанных Элина, в полиции не уточнили.

Фото: iStock
Задержан создатель сети липовых брокерских контор, похитивший 1 млрд рублей

- Меня удивляет, почему не сработали оперативно правоохранительные органы во главе с прокуратурой, ведь финансовая пирамида росла на протяжении 2020 года, обманщики вовлекали в дело все новых и новых жертв. А теперь даже обычным посредникам, не участвовавшим в сговоре, будет очень сложно доказать, что они сами не мошенники, - считает Анас Эльмурзаев.

По словам адвоката, некоторые граждане, вначале вложившие средства в эту аферу и получившие выплаты, стали привлекать родственников, соседей, знакомых, так как были уверены: те тоже смогут заработать. Они заблуждались, а теперь боятся, что их признают соучастниками преступления. К примеру, 22-летняя девушка из небольшого населенного пункта вложила 13 миллионов рублей, собранных у односельчан. Ей обещали вернуть около 36 миллионов, но ни копейки она не получила. Теперь разъяренные жители требуют деньги назад и грозят устроить самосуд. Еще одна жертва отправила аферистам 50 тысяч рублей (пособия на детей за три месяца) и получив 120 тысяч обратно, снова отдала мошенникам, но уже безвозвратно.

- Люди брали кредиты, занимали у знакомых, продавали имущество. Можно представить, какой будет всплеск банкротств физических лиц в республике из-за этого, - сетует адвокат. - Определенная надежда на возврат средств есть. Несколько блогеров и других посредников задержаны. На их имущество однозначно наложат арест.

Пострадавшие могут подать иск в рамках возбужденного уголовного дела, но он будет рассматриваться только после окончания следствия при рассмотрении дела в суде. Расследование может продлиться не один месяц. Поэтому есть другой вариант - отдельно в гражданско-правовом порядке подать иск в суд, однако в этом случае придется заплатить государственную пошлину.

- Потерпевшие также могут попросить наложить арест на имущество ответчика, и, я думаю, что суд такое ходатайство удовлетворит, - подытожил Анас Эльмурзаев.

Комментарий

Анна Чаплыгина, эксперт проекта минфина России по финансовой грамотности:

- Можно сказать, что любая финансовая пирамида - несмотря на то, что их разновидностей очень много, - обладает двумя важными признаками, которые должны предостеречь от решения вложить в такое предприятие свои сбережения. Главный - громкие обещания сверхвысокой доходности. В Кабардино-Балкарии сулили удвоение вложенной суммы за месяц, хотя такое невозможно даже за год. Кстати, если в банках имеют право говорить гражданам о ставке доходности по вкладам, то инвестиционные компании никаких гарантированных прибылей не могут обещать по закону. А уж 100 процентов в месяц сулят только мошенники.

Второй признак финансовой пирамиды - это неуловимость ее создателей. Такие организации не могут похвастаться наличием государственной лицензии на привлечение средств граждан, они не раскрывают полной информации ни о самой компании, ни о той деятельности, которая должна принести вкладчикам небывалый доход. Если человек собирается вложить куда-то накопления, он, как минимум, должен убедиться, что компания есть в реестре ЦБ.

В Кабардино-Балкарии пострадавшие переводили подозреваемой деньги на банковскую карту, а значит, у них не было даже договора о вкладе. Стоит всегда помнить, что переводы на карту физическому лицу не подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Опротестовать его и вернуть деньги не удастся, как и получить от государства компенсацию. Только в случае, если граждане пострадали от действий компании, включенной в реестр выявленных финансовых пирамид, это возможно через специальный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Финансовые пирамиды

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни