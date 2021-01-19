В Кабардино-Балкарии рухнула построенная блогерами финансовая пирамида

Массовые махинации 1990-х так и не научили многих россиян распознавать откровенный обман - финансовые пирамиды регулярно появляются и рушатся, а граждане продолжают нести мошенникам свои деньги. В век соцсетей в этих историях появляются новые нюансы. Масштабная афера в Кабардино-Балкарии тому пример.

В июле 2020 года некая Элина опубликовала в социальных сетях предложение о выгодных инвестициях в прибыльные бизнес-проекты закупки медицинского оборудования и золота. Вкладчикам обещали доход в 60-250 процентов всего за 30 дней. Первые участники вносили относительно немного (средства перечисляли на счет Элины) и действительно получали деньги обратно в удвоенной сумме.

- Потом она подключила к делу известных в КБР блогеров. Они начали рекламировать пирамиду и брать себе комиссионные. Граждане отправляли разные суммы - кто-то 100 тысяч рублей, а кто-то и миллион. Блогеры, посредники и сама Элина направляли деньги одних вкладчиков на карты других, таким образом пирамида росла. Этот период правоохранители прошляпили, да мало того, и они сами, и их жены вкладывали туда деньги, - рассказал корреспонденту "РГ" адвокат Анас Эльмурзаев.

Доверие к популярным в регионе блогерам с сотнями тысяч подписчиков сыграло с людьми злую шутку. К концу года пирамида рухнула: деньги возвращать перестали. Вкладчики начали понимать, в какую ситуацию попали. По данным МВД Кабардино-Балкарии, ущерб от действий аферистов превысил 200 миллионов рублей. С заявлениями в полицию уже обратились более 600 человек, но количество пострадавших юристы оценивают в несколько тысяч. Среди потерпевших оказались не только жители Кабардино-Балкарии, но и многих других регионов России. Правоохранители задержали нескольких блогеров, которые, как они считают, получали средства "инвесторов" и брали комиссию от 10 процентов.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны шестеро подозреваемых в противоправной деятельности. Это жительницы Кабардино-Балкарии в возрасте от 21 года до 34 лет. Решением Нальчикского городского суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщили в министерстве внутренних дел республики.

У подозреваемых во время обысков изъяли телефоны, банковские и сим-карты, записи, компьютерную технику. МВД по Кабардино-Балкарии после обращений пострадавших возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество" и части 2 статьи 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Была ли среди задержанных Элина, в полиции не уточнили.

- Меня удивляет, почему не сработали оперативно правоохранительные органы во главе с прокуратурой, ведь финансовая пирамида росла на протяжении 2020 года, обманщики вовлекали в дело все новых и новых жертв. А теперь даже обычным посредникам, не участвовавшим в сговоре, будет очень сложно доказать, что они сами не мошенники, - считает Анас Эльмурзаев.

По словам адвоката, некоторые граждане, вначале вложившие средства в эту аферу и получившие выплаты, стали привлекать родственников, соседей, знакомых, так как были уверены: те тоже смогут заработать. Они заблуждались, а теперь боятся, что их признают соучастниками преступления. К примеру, 22-летняя девушка из небольшого населенного пункта вложила 13 миллионов рублей, собранных у односельчан. Ей обещали вернуть около 36 миллионов, но ни копейки она не получила. Теперь разъяренные жители требуют деньги назад и грозят устроить самосуд. Еще одна жертва отправила аферистам 50 тысяч рублей (пособия на детей за три месяца) и получив 120 тысяч обратно, снова отдала мошенникам, но уже безвозвратно.

- Люди брали кредиты, занимали у знакомых, продавали имущество. Можно представить, какой будет всплеск банкротств физических лиц в республике из-за этого, - сетует адвокат. - Определенная надежда на возврат средств есть. Несколько блогеров и других посредников задержаны. На их имущество однозначно наложат арест.

Пострадавшие могут подать иск в рамках возбужденного уголовного дела, но он будет рассматриваться только после окончания следствия при рассмотрении дела в суде. Расследование может продлиться не один месяц. Поэтому есть другой вариант - отдельно в гражданско-правовом порядке подать иск в суд, однако в этом случае придется заплатить государственную пошлину.

- Потерпевшие также могут попросить наложить арест на имущество ответчика, и, я думаю, что суд такое ходатайство удовлетворит, - подытожил Анас Эльмурзаев.

Комментарий

Анна Чаплыгина, эксперт проекта минфина России по финансовой грамотности:

- Можно сказать, что любая финансовая пирамида - несмотря на то, что их разновидностей очень много, - обладает двумя важными признаками, которые должны предостеречь от решения вложить в такое предприятие свои сбережения. Главный - громкие обещания сверхвысокой доходности. В Кабардино-Балкарии сулили удвоение вложенной суммы за месяц, хотя такое невозможно даже за год. Кстати, если в банках имеют право говорить гражданам о ставке доходности по вкладам, то инвестиционные компании никаких гарантированных прибылей не могут обещать по закону. А уж 100 процентов в месяц сулят только мошенники.

Второй признак финансовой пирамиды - это неуловимость ее создателей. Такие организации не могут похвастаться наличием государственной лицензии на привлечение средств граждан, они не раскрывают полной информации ни о самой компании, ни о той деятельности, которая должна принести вкладчикам небывалый доход. Если человек собирается вложить куда-то накопления, он, как минимум, должен убедиться, что компания есть в реестре ЦБ.

В Кабардино-Балкарии пострадавшие переводили подозреваемой деньги на банковскую карту, а значит, у них не было даже договора о вкладе. Стоит всегда помнить, что переводы на карту физическому лицу не подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Опротестовать его и вернуть деньги не удастся, как и получить от государства компенсацию. Только в случае, если граждане пострадали от действий компании, включенной в реестр выявленных финансовых пирамид, это возможно через специальный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.