На Ставрополье заработала крупнейшая в России ветроэлектростанция

В январе 2021 года Кочубеевская ВЭС - первая в регионе ветроэлектростанция - начала поставку мощности на оптовый рынок России. Находится она недалеко от Невинномысска. На данный момент это крупнейший подобный объект в РФ - его плановая среднегодовая выработка должна составить 597 миллионов киловатт-часов.

Состоит ВЭС из 84 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 мегаватта каждый. На ее территории построили новую трансформаторную подстанцию "Барсуки". Реализовала проект компания "НоваВинд" - "дочка" госкорпорации "Росатом". Работы велись с октября 2019 года.

"Сейчас госкорпорация занимается строительством ВЭС еще на двух площадках края - в 2021 году планируется открыть ветропарки в Ипатовском и Новоалександровском округах. А к концу 2022-го "Росатом" построит на Ставрополье ветроэлектростанции общей мощностью около 510 мегаватт", - пояснили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе в этом направлении намерены работать еще два инвестора - Fortum и "Энел Россия". И уже к 2024 году мощность краевых ветроэлектростанций достигнет 983 мегаватт.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) корреспонденту "РГ" рассказали, что в 2020 году ветростанции страны выработали более одного миллиарда киловатт-часов, для сравнения: в 2019-м было только 0,3 миллиарда. Такой рост связан с вводом на юге РФ новых объектов мощностью 844 мегаватта.

"Их активное строительство началось благодаря программе ДПМ ВИЭ (договор поставки мощности возобновляемыми источниками энергии) в 2013 году. Она позволила не только привлечь инвестиции в "зеленую" генерацию, но и дала импульс формированию полноценного индустриального кластера для изготовления промышленного оборудования, необходимого ВЭС. Решение государства стимулировать локальное производство генерирующей техники для проектов ВИЭ позволит России занять нишу на растущем мировом рынке. Он развивается ускоренными темпами и к 2030 году прибавит еще 30 процентов", - считают в ассоциации.

На ситуацию также повлияла практика конкурсных отборов инвестиционных проектов в сфере ВИЭ. С 2015 года капитальные вложения в создание одного ветряного киловатта снизились более чем в два раза. Стоимость производства электроэнергии на ВЭС уже сегодня ниже, чем на некоторых новых ТЭС и даже АЭС (5,6 рубля против шести-восьми рублей за киловатт-час). Хотя ветроэнергия пока еще в целом дороже, чем вырабатываемая большинством тепловых электростанций Единой энергетической системы России. Так что тренд на удешевление строительства ВЭС сохраняется, чтобы и дальше сократить разрыв с традиционной генерацией.

"Россия обладает рекордным природным ветропотенциалом. В пределах ценовых зон оптового рынка наибольшими ветровыми ресурсами располагают районы Нижней и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Балтийского, Черного и Азовского морей. Значительный потенциал также у Кольского полуострова. Важно отметить, что расположение предприятий, выпускающих оборудование для ветроэнергетики, в бассейне Волги и в Санкт-Петербурге делает доступной доставку водным транспортом техники на территории строительства ВЭС. Лидерами по планируемым к вводу ветромощностям являются Ставропольский край (741 мегаватт), Ростовская (669), Волгоградская (415) и Астраханская (339) области", - добавили в АРВЭ.

В ассоциации отметили, что, если брать в расчет всю территорию России, наибольшие ветровые ресурсы сосредоточены на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов - от Кольского полуострова до Камчатки и Сахалина. Однако суровый климат и удаленность этих территорий требуют особых компетенций для проектирования и строительства ВЭС, а также использования специального оборудования, что приводит к существенному удорожанию проектов, а потому вряд ли в ближайшее время этот потенциал будет использован. .

Комментарий

Александр Ковалев, аналитик ГК "Финам":

- По данным Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), на конец 2019 года в стране функционировали 23 ветряные электростанции общей установленной мощностью 190,54 мегаватта. Еще девять, в том числе Кочубеевская ВЭС (210 мегаватт), были введены в эксплуатацию в 2020-м. Сейчас мощность всех действующих ВЭС России составляет около 1,1 гигаватта.

С учетом планируемых к вводу до 2030 года новых объектов Кочубевская ВЭС окажется уже вне тройки крупнейших ВЭС страны, пальму первенства должны перехватить саратовский парк "Средняя Волга" суммарной мощностью один гигаватт, Нижегородская ВЭС (350 мегаватт) и ветряная электростанция Усть-Луга (300 мегаватт).

Отрасль весьма перспективна в контексте прогнозируемого продления ДПМ ВИЭ до 2035 года, а также растущей локализации производства оборудования и деталей для ветроэнергоустановок. Ряд регионов активно продвигает расширение сети ВИЭ на всех уровнях: к таковым относятся не только субъекты юга России, но и Ульяновская, Калининградская, Нижегородская и другие области.

Особенно выделяется Калмыкия, которая имеет все шансы стать первым углеродно-нейтральным регионом РФ. По оценкам РАВИ, доля возобновляемых источников в энергобалансе региона к 2022 году может составить 90 процентов.

Есть перспективы для ВИЭ в Арктике, где другие виды генерации обладают меньшей эффективностью, если говорить о балансе между производительностью и воздействием на окружающую среду. Отрасль достаточно рентабельна. В России уже есть несколько лидеров на рынке ВЭС: УК "Ветроэнергетика" (совместная компания "Роснано" и "Фортум"), АО "НоваВинд" ("Росатом") и "Энел Россия". Однако рано говорить о реальной конкуренции между ВЭС и традиционной генерацией: на конец первого полугодия 2020-го ВЭС производили лишь около 0,07 процента всей электроэнергии в РФ, уступая даже солнечной генерации.