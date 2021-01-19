Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае

Причиной схода снежной лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии стал принудительный и неконтролируемый спуск снежной массы. В результате чего погиб мастер спорта СССР Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры региона Елена Дарморгаева, сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда произвели выстрелы из артиллерийского орудия, чтобы вызвать лавину с вершины горы Мусса-Ачитара.

"Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Карачаево-Черкесии.