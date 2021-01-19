Частная космическая компания совместно с Корпорацией развития Дагестана прорабатывает возможность строительства первого частного космопорта "Европа" в республике.

Космос уже перестал быть делом только государственным и все больше осваивается частными лицами. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Работы предполагается начать ближайшей осенью, а завершить к 2025 году. Сумма инвестиций составит 600 миллионов рублей. На площадке разместят две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс производства ракет, аэродром и гостиницу для туристов и работников.

Как пояснил генеральный директор компании Олег Мансуров, в России нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, созданием которых занимается компания. Ученые и инженеры работают над тем, чтобы вывод полезных грузов в космос стал дешевым и доступным, в том числе для малых предприятий и частных лиц.

В декабре минувшего года на полигоне в Кировской области компания провела первые испытания собственного твердотопливного двигателя тягой 600 килограммов для ракеты-носителя и проверила качество разработанного топлива, основными компонентами которого стали нитрат аммония и алюминий.

- Испытания показали, что наша компания среди частных отечественных предприятий обладает на данный момент самым мощным рабочим ракетным двигателем, а топливо дает нужный удельный импульс для полета в космос - 220 секунд. Сейчас приступаем к созданию полномасштабного испытательного полигона и проектированию ракеты-носителя, - сообщил Мансуров.

Дагестан для строительства космопорта выбрали по ряду причин, но прежде всего из-за его географического расположения. Пуск космических аппаратов лучше всего осуществлять с площадки, расположенной как можно ближе к экватору. Дагестан - самый южный регион страны и как нельзя лучше соответствует этому требованию. Кроме того, территория не должна быть густонаселенной, а на севере республики жителей немного. Близость Каспийского моря также немаловажный фактор, именно туда предполагается направлять падающие компоненты ракет.

Гендиректор Корпорации развития Дагестана Артур Алибеков считает, что никакого вреда окружающей среде космодром не нанесет, так как компания использует экологичные технологии. Он уверен, что новый объект станет привлекательным для туристов.

- Речь идет о запуске малых сверхлегких ракет. Никто не говорит о масштабах Байконура или Восточного. Аэрокосмические проекты тянут за собой технологии, инвестиции и стимулируют развитие других отраслей. Реализация проекта увеличит в Дагестане количество высокотехнологичных производств и рабочих мест. Кроме того, в других странах космические полигоны являются еще и объектами туризма, - заявил Алибеков.

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение среди населения. Пользователи соцсетей высказывали прямо противоположные мнения, опасаясь вреда для окружающей среды. Хотя идея строительства в Дагестане космодрома не нова. В 2008 году реализовать подобный проект предлагал заместитель председателя экономического совета при президенте РД, ныне старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

Он подробно разъяснил преимущества подобного объекта, который мог бы частично разгрузить Байконур, взяв на себя запуск искусственных спутников, доставку грузов на международную космическую станцию, а также некоторые пилотируемые программы. Экономист отметил, что широта расположения космодрома очень важна, так как чем он ближе к экватору, тем эффективнее используется естественное вращение Земли для разгона стартующей ракеты, что энергетически очень выгодно.

Есть и другие плюсы. Близкое расположение производителей ракетоносителей - самарского центра "ЦСКБ-Прогресс" и московского государственного космического научно-производственного центра, а также предприятий ракетно-космической корпорации "Энергия".

- Значит, доставка грузов на дагестанский космодром окажется в несколько раз дешевле и быстрее, - подсчитал Чернышов.

Он предлагал дагестанским властям разработать проект создания российского космодрома гражданского назначения Западный. И даже участок был подобран - прикаспийская низменность в треугольнике Южно-Сухокумск - Кочубей - Артезиан.

Однако идею Чернышова чиновники сочли слишком эпатажной, и дальнейшего развития она не получила. Корреспондент "РГ" обратился в Корпорацию развития Дагестана с запросом, будет ли в итоге претворена в жизнь новая космическая программа республики. "Корпорация и компания заключили соглашение о намерении изучить проект. Как ранее сообщалось, для подтверждения его целесообразности необходимо провести комплекс различных экологических и технических исследований и экспертиз", - такой поступил ответ.

Стоит отметить, что другие республиканские структуры отнеслись к строительству космодрома настороженно. Например, Агентство по предпринимательству и инвестициям РД заявляет, что "целесообразность реализации проекта на территории республики не подтверждена. Не были проведены экологические и технические исследования и экспертизы, а также не изучены потенциальные риски".

Мнение

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент":

- В последние годы частная космонавтика набрала значительные обороты. Возможно ее развитие и в России, учитывая богатейшую историю и огромный опыт страны в освоении космического пространства. Длительное время этой темой у нас занималось только государство, а теперь к ней проявляют все больший интерес инвесторы, которые видят перспективы и возможность неплохо заработать.

В России работает несколько частных космических компаний: "Лин Индастриал", "КосмоКурс", S7 Space, Dauria Aerospace, "Спутникс" и другие. Их число может пополниться. Не исключено, что будет реализован и проект в Дагестане, конечно, при соблюдении всех необходимых условий. Во-первых, необходимо его одобрение федеральными и региональными властями: получение всех разрешений, согласований, лицензий, выделение значительного земельного участка, ведь он нужен не только для строительства сооружений. Также надо определить район падения отделяемых ступеней ракет вдоль трассы выведения.

Во-вторых, требуется надежное и ритмичное финансирование, а средства нужны значительные. В-третьих, необходимы многочисленные экспертизы, в том числе экологические. В-четвертых, несмотря на то, что строительство планируется в малонаселенном районе, может потребоваться одобрение местных жителей. В-пятых, для нормальной работы космодрома нужна различная инфраструктура: энергетическая, транспортная, коммуникационная. Ну и, конечно, необходимы ракеты-носители, которые бу-дут запускать с данного космодрома, а их производство - это тоже большая и сложная работа, требующая много времени и ресурсов.

С технической точки зрения идея создать космодром именно в Дагестане здравая, так как регион находится на юге страны, ближе, чем остальные субъекты, к экватору. Однако в республике может не быть достаточного количества специалистов для работы на космодроме, и часть средств придется потратить на подготовку таких кадров, а в первые годы приглашать сотрудников из других регионов.

Заказы на необходимые данному проекту товары и услуги положительно скажутся на экономике Дагестана, повысят загрузку местных компаний, увеличат ВРП, поступления в бюджет, создадут новые рабочие места. Так что строительство космодрома может благоприятно отразиться на социально-экономической ситуации в регионе.