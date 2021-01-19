Названы регионы, где больше всего приверженцев ЗОЖ

Эксперт по общественному здравоохранению Артем Гиль в интервью KP.Ru рассказал о критериях образа жизни, который можно признать здоровым.

Так вот: придерживающийся правильного режима человек не курит и не пьет алкоголь. Он ест не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более пяти граммов соли в сутки. В неделю гражданин должен уделять более 150 минут занятию спортом с умеренной нагрузкой. Например, ходить пешком. При интенсивных тренировках (бег, тренажеры, плавание) достаточно 75 минут.

По данным Росстата, в среднем приверженцами ЗОЖ в России оказались лишь пять процентов мужчин и восемь процентов женщин, однако в пяти регионах показатели значительно выше. Среди лидеров перечислены Ингушетия, Севастополь, Северная Осетия, Татарстан и Адыгея.

1. Ингушетия: 37 процентов населения (и мужчины, и женщины).

2. Севастополь: 26,5 (27 - мужчины, 26 - женщины)

3. Северная Осетия-Алания: 20,5 (18 - мужчины, 23 - женщины)

4. Татарстан: 18 (14 - мужчины, 22 - женщины)

5. Адыгея: 14,5 (14 - мужчины, 15 - женщины)

В Москве показатели оказались ниже, чем в среднем по стране: свой образ жизни могут назвать здоровым только 4,2 процента мужчин и 5,6 процента женщин. В Санкт-Петербурге эти показатели составляют 4,3 и 7,4 соответственно.