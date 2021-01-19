Названы регионы, где больше всего приверженцев ЗОЖ

Новости

Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений 16:29
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли 16:27
Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей 16:18
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 16:18
Рубрика: Общество

Названы регионы, где больше всего приверженцев ЗОЖ

Текст: Роман Мерзляков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт по общественному здравоохранению Артем Гиль в интервью KP.Ru рассказал о критериях образа жизни, который можно признать здоровым.

Программу "Общественное здоровье уральцев" вынесли на обсуждение

Так вот: придерживающийся правильного режима человек не курит и не пьет алкоголь. Он ест не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более пяти граммов соли в сутки. В неделю гражданин должен уделять более 150 минут занятию спортом с умеренной нагрузкой. Например, ходить пешком. При интенсивных тренировках (бег, тренажеры, плавание) достаточно 75 минут.

По данным Росстата, в среднем приверженцами ЗОЖ в России оказались лишь пять процентов мужчин и восемь процентов женщин, однако в пяти регионах показатели значительно выше. Среди лидеров перечислены Ингушетия, Севастополь, Северная Осетия, Татарстан и Адыгея.

1. Ингушетия: 37 процентов населения (и мужчины, и женщины).

2. Севастополь: 26,5 (27 - мужчины, 26 - женщины)

3. Северная Осетия-Алания: 20,5 (18 - мужчины, 23 - женщины)

4. Татарстан: 18 (14 - мужчины, 22 - женщины)

5. Адыгея: 14,5 (14 - мужчины, 15 - женщины)

В Москве показатели оказались ниже, чем в среднем по стране: свой образ жизни могут назвать здоровым только 4,2 процента мужчин и 5,6 процента женщин. В Санкт-Петербурге эти показатели составляют 4,3 и 7,4 соответственно.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Волга-Кама СКФО Ингушетия ЮФО Адыгея ЮФО Севастополь ПФО Татарстан СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы