Во Владикавказе начинающая предпринимательница Марина Тарасова начала проводить event-акции в самый пик пандемии и коронавирусных ограничений - летом 2020 года.

В то время как многие компании закрывались, она, наоборот, активно продвигала свой бизнес-проект, проведя более 30 мероприятий. Марина покорила клиентов тем, что предложила им нестандартный для Северного Кавказа формат проведения досуга, например - девичники на свежем воздухе. Сейчас она продолжает раскручивать свой бизнес, и даже зима не стала помехой.

Все мероприятия, организуемые Тарасовой, - камерные, рассчитанные на небольшую компанию. В основном это встречи друзей или семейные посиделки с детьми. Неизменным является выезд на свежий воздух в горы и изысканный стол, хотя продукты могут быть и недорогими - хлеб, сыр, вино.

От крупных мероприятий - таких как свадьба или традиционный для Северной Осетии кувд (собрание многочисленных представителей одной фамилии) - Марина отказывается. А вот девичники, во время которых представительницы прекрасного пола весело проводят время за бокалом вина, неожиданно оказались чрезвычайно востребованными.

Скорее всего, популярность такие мероприятия приобрели потому, что девушки и женщины, воспитанные в патриархальном обществе, получают возможность выехать на природу и провести время в нестандартной для них обстановке - без мужей и детей. Так, как хочется именно им. Супруги не протестуют - ведь мужчин на посиделках точно не будет. В то же время выехать за город небольшой компанией в период коронавирусных ограничений и запретов - очень заманчиво.

- Если честно, сама не ожидала, что проект получит такое стремительное развитие, - говорит Марина Тарасова. - Я не размещала никакой рекламы, только делала посты в Instagram. Новые клиенты приходят благодаря "сарафанному радио". Кстати, много клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Огромную роль играет, конечно, красота природы нашей республики. Мы к ней привыкли, а те, кто приезжает из других регионов, - в полном восторге, они ничего подобного не видели раньше.

Марина уволилась с госслужбы - она работала в ФНС - еще в начале 2020 года, чтобы открыть свое дело. Но, как назло, именно в это время грянула пандемия коронавируса. Девушка не стала отчаиваться и провела первое мероприятие - девичник для нескольких клиенток. После этого отбоя от заказчиков уже не было.

По словам Марины, самым необычным в ее портфолио стал романтический вечер для молодой пары, во время которого парень сделал девушке предложение. Они выехали в горы на прогулку и в красивом уединенном месте, откуда открывался потрясающий вид на ущелье, "неожиданно" обнаружили накрытый на двоих стол - с вином, закусками и высокими хрустальными бокалами.

За лето число подписчиков в Instagram у Марины Тарасовой выросло с одной тысячи до восьми. Зимой она провела несколько успешных камерных мероприятий у своих друзей - в шикарно обставленном винном погребе. И заказы продолжают поступать.

Сейчас в планах - развитие бизнеса, для чего предпринимательница намерена взять в аренду заброшенное здание в селении Верхняя Балта - недалеко от Владикавказа. Из дома открывается прекрасный вид на горы. Тарасова хочет сделать там ремонт и обустроить студию для проведения мероприятий как в теплое время года, так и зимой.