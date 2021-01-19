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19.01.2021 16:40

Апарт-казус

В апартаментах сосед имеет право работать на фрезерном станке. Так ли это?
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 8(8359)
В Петербурге сегодня реализуется сразу несколько десятков проектов, которые девелоперы обозначают как "апарт-отель". Цена квадратного метра в таких новостройках несколько ниже средней по району, что привлекает покупателей. Будет ли выгодна покупка в дальнейшем, эксперты в оценках расходятся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прежде всего необходимо разграничить апартаменты по типу использования - приобретаются ли они для постоянного проживания самого собственника (и тогда уместно использовать термин "псевдожилье") или же являются инструментом инвестиций. Сейчас в обоих случаях используется один и тот же термин, и это порождает проблемы, часть из которых можно снять путем простого уточнения понятий, их сегментирования. Возможно, это будет сделано в рамках работы над законопроектом о статусе апартаментов, который Государственная Дума РФ планирует рассмотреть в ходе весенней сессии. Однако если парламентарии пойдут по пути запрещения строить новые апартаменты (а такой вариант активно обсуждается), при этом не останавливая уже запущенных проектов и не ужесточая к ним требований до уровня жилья (сейчас апартаменты считаются нежилыми помещениями), в секторе недвижимости сформируется неразрешимый правовой парадокс. Потому что жильем будет признано то, что не соответствует законодательно установленным критериям жилья.

Фото: iStock
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Большинство экспертов обращают внимание на то, что сегодня покупатели апартаментов не могут оформить постоянную регистрацию по месту жительства и получить налоговый вычет, оплата коммунальных услуг производится по более высоким тарифам, льготы на оплату услуг ЖКХ и субсидии исключены, а при покупке нельзя использовать средства материнского капитала. Наконец, их не защищает закон об обманутых дольщиках. Суммируя большинство претензий, получаем, что апартаменты не воспринимаются как отдельный и особый вид недвижимости. Между тем, как подчеркивает президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский, "это не просто жилье, это бизнес".

Такой вариант предусматривает приобретение "сервисных апартаментов", то есть полностью готовых и меблированных вариантов размещения под управлением единого оператора с круглосуточно работающей консьерж-службой, готовой подключиться к решению любых проблем - от бытовых до организационных. В качестве подобного заявлен, например, проект апарт-отеля из нескольких корпусов на Дальневосточном проспекте. Проект того же типа в конце прошлого года был начат в районе станции метро "Ломоносовская", он предусматривает варианты меблировки за дополнительную плату в размере от 500 до 770 тысяч рублей в зависимости от размера "юнита". В коммерческом предложении сразу есть выбор: "для проживания" или "для инвестиций", однако насколько удобно будет такое жилье? Основная претензия - отсутствие социальной инфраструктуры, то есть сложности с устройством детей в детский сад и школу, получение бесплатной медицинской помощи. Однако этот набор сегодня нужен не всем, и эксперты выводят на первый план другие сложности.

- А вот апартаменты, которые выглядят как обычная квартира, юридически ею не являются. И сосед имеет право за стенкой поставить фрезерный станок и работать на нем с шести утра и до полуночи, - иллюстрирует проблему Элла Гимельберг, эксперт по разработке отраслевых стратегий.

Апартаменты, которые выглядят как обычная квартира, юридически ею не являются

Есть и еще один спорный момент, связанный с приравниванием апартаментов к жилым помещениям, это вопрос общедолевого имущества в многоквартирном доме. Собственники жилых помещений имеют право на него пропорционально доле собственности в жилых помещениях, но этому праву корреспондирует обязанность по содержанию этого имущества.

Фото: iStock
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- Апартаменты, как правило, строятся в зданиях, относящихся к категории коммерческой недвижимости. Следовательно, собственники апартаментов в случае отнесения их к категории жилых помещений смогут претендовать на общедомовое имущество? - задается вопросом кандидат юридических наук Наталья Корнилевская. - А это магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, офисы, имеющие в пользовании общие коммуникации - отопление, водопровод, вентиляцию, электрические сети. При незначительной доле жилых помещений (апартаментов) в таких зданиях их собственники будут обязаны участвовать в содержании общедомового имущества, и размер этого участия представляется гораздо более значительным, чем в жилых домах.

Не факт, что ответы на эти и другие поставленные вопросы даст новый закон об апартаментах. Однако реализацию уже начатых проектов власти обещали не прекращать, поэтому спрос в данном секторе недвижимости растет даже быстрее, чем цена на квартиры. В период пандемии цена квадратного метра на жилье комфорткласса выросла в Северной столице почти на 20 процентов, до 130 тысяч рублей за квадратный метр. Цена "квадрата" в апарт-отелях в среднем на 20 тысяч рублей меньше. Поэтому покупатели предпочитают не задумываться о перспективах: пока закон не принят, расходы на обслуживание апартаментов выше. Но все еще может измениться.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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