Закончилось действие моратория на инициирование кредиторами банкротств предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики. Это значит, что на компании, которые не могут выполнять свои обязательства, теперь можно подавать в суды, вводить в фирмах конкурсное управление и требовать возмещения убытков, даже если это приведет к их ликвидации. Как данный процесс скажется на петербургском бизнесе, разбиралась корреспондент "РГ".

- Потенциально банкротом может стать каждый пятый представитель малого и среднего бизнеса, - говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами". В первую очередь, по оценкам эксперта, этот процесс затронет компании, которые уже прекратили свое существование весной, когда были введены жесткие ограничения из-за пандемии. Фактически они и так банкроты, но юридически через соответствующую процедуру не прошли.

Первую волну заявлений, поданных на банкротство, можно ожидать в конце февраля - начале марта, считает вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

- Вторая волна начнется во второй части мая, так как объективно конец апреля и начало мая всегда более провальные с точки зрения деловой активности, - отмечает эксперт и подчеркивает: нет какой-то сферы, где стоит ожидать массовых банкротств, и, наоборот, нет отрасли, где их совсем не будет. Главным фактором здесь становится наличие у компании активов.

- При отсутствии активов вероятность введения процедуры крайне мала, так как кредитору придется нести дополнительные расходы без реального шанса получить вложенные средства обратно. Отсутствие активов у организаций-должников, например, если помещения находятся в аренде, а оборудование - в лизинге, делает такую организацию неинтересной для банкротства с целью получения денег, но возникает высокая вероятность использования процедуры для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, - считает Кузнецов.

Инициировать процедуру банкротства будут выжившие контрагенты должников, банки, а также налоговики, считает арбитражный управляющий, член общественного объединения субъектов МСП "Новая формация" Антон Сухоруков.

- Большинство компаний будут попадать в банкротство уже "пустыми", соответственно, будет массовое оспаривание самих предбанкротных сделок по выводу активов и рост требований о привлечении к "субсидиарке" контролирующих банкротов лиц, - считает эксперт и обращает внимание на то, что, несмотря на введенный мораторий, в прошлом году число дел о банкротстве физлиц, среди которых значительная доля ИП, на самом деле возросло.

Потенциально банкротом может стать каждый пятый представитель малого и среднего бизнеса

В частности, если в 2019 году с января по сентябрь в Петербурге было рассмотрено 1817 таких дел, то в 2020 году за этот же период - 3513. По юрлицам число банкротств сократилось, но не принципиально: за девять месяцев 2019 года - 572 дела, в 2020-м - 509.

Сейчас под угрозой процедуры банкротства находится, по сути, любая компания, которая имеет долги перед кредиторами или по налогам на сумму свыше 300 тысяч рублей. Как говорит Нина Шаранова, главный бухгалтер холдинга сети кинотеатров регионального значения, в эту воронку легко может попасть не только фирма-должник, но и ее контрагенты.

- Арбитражный управляющий разматывает все сделки на три года назад, все платежи ставит под сомнение, контрагенты втягиваются в судебные иски. Каждый из контрагентов получает риск стать банкротом, даже не предполагая этого. Например: оказал услугу три года назад, получил деньги, заплатил все налоги, выплатил дивиденды и забыл, но суд посчитал, что при расчете ущемил интересы другого кредитора, и платеж признают незаконным и обяжут деньги вернуть, а задолженность за услуги поставить в очередь со всеми кредиторами в текущем периоде, - приводит пример Шаранова.

Адвокат Анна Бондякова прогнозирует, что пик решений по банкротствам придется на осень 2021 года. Дело в том, что предприятие признается банкротом не одномоментно. Вначале наступает процедура наблюдения, она длится семь месяцев, и лишь затем наступает этап конкурсного производства.

Но при этом сама процедура довольно дорогая. По оценкам Артура Шаповалова, адвоката, партнера юридической фирмы "Шаповалов, Ляпунов, Зарицкий и партнеры", квалифицированное сопровождение процедуры и текущие расходы обойдутся инициаторам банкротства на сумму от полутора миллионов рублей. При этом возмещение убытков кредитор может получить через полтора или даже через два года после банкротства компании.

Анна Бондякова обращает внимание на судебную практику и отмечает, что в 68 процентах случаев кредиторы после банкротства компании вообще ничего не получают.

Демид Голиков, руководитель стратегического консалтинга ГК "Институт Тренинга - АРБ Про", говорит, что сейчас контрагентам, желающим подавать иск о банкротстве, имеет смысл взвесить все риски. Вероятность того, что будут потрачены крупные суммы, а долги им так и не вернут, слишком высока. Но в то же время часть предприятий, над которым сейчас завис дамоклов меч банкротства, вполне могут выжить, если на них не давить.

Правда, все это касается более или менее состоятельных компаний, которые продолжают свою деятельность. Закрывшиеся микропредприятия вряд ли будут признаваться банкротами, считает Алексей Третьяков, председатель совета Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка. Они, по прогнозам эксперта, пропадут с горизонта тихо. Налоговые службы их без всяких судов исключат из реестра - например, потому что не нашли по месту юридического адреса.