ФСБ нашла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

В Архангельске сотрудники ФСБ изъяли у 27-летнего горожанина 30 самодельных взрывных устройств, готовых к использованию.

Как сообщило региональное управление службы, по месту жительства молодого человека также обнаружены различные компоненты для изготовления взрывчатых веществ, фитили и огнепроводный шнур.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

УК РФ предусматривает за такое преступление от трех до шести лишения свободы со штрафом.