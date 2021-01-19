Федеральные парламентарии единогласно приняли поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Этого документа давно ждали в поселках и небольших городах, расположенных в национальных парках. Теперь в этих муниципалитетах решатся вопросы с возведением детских садов и расселением аварийного жилья, а местные жители смогут строить дома на своих участках.

В Северо-Западном федеральном округе проблема, связанная с охранным статусом земли, была особенно актуальна для Кирилловского района Вологодской области, Себежского района Псковской области и ряда других территорий. Поможет ли новый документ ее решить, существует ли риск сокращения площади ООПТ, что о законе думают представители нацпарков, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Нельзя копать и строить

Закон должен заработать в 2021 году. Он снимет множество запретов, которые распространяются на россиян, проживающих в границах особо охраняемых природных территорий. Пока они не могут приватизировать земли, полученные в собственность до ужесточения законодательства, продавать их или передавать по наследству. Возникают сложности с возведением индивидуальных жилых домов и даже с перекопкой огородов. В масштабах страны проблема касается двух миллионов человек - жителей более тысячи населенных пунктов.

- Моя семья попала в ситуацию, когда строительство дома мы начали в одних условиях, а завершать стройку пришлось при ином законодательстве, - рассказывает Даниил Сурин, житель деревни Глебовское Кирилловского района Вологодской области, расположенной в национальном парке "Русский Север". - Разрешения на строительство, необходимого для регистрации дома, я получить не мог. Хорошо, что от меня не потребовали снести построенный дом. Признания собственности на жилье нам пришлось добиваться через суд. Только после этого моя семья смогла в нем прописаться и мы вздохнули спокойно.

На территории "Русского Севера" в 247 населенных пунктах проживает 80 процентов населения Кирилловского района. Со сложностями, связанными с природоохранными запретами, столкнулись не только жители, но и местные власти. Они не могли обеспечить участками многодетных родителей, возвести жилье в рамках программы расселения "аварийки". И даже построить новый детский сад - на смену старому объекту, чей возраст давно перевалил за сто лет. Ситуация усугубилась в августе 2018 года, когда все земли национальных парков, вне зависимости от того, расположены они в границах населенных пунктов или нет, стали федеральной собственностью.

Зеленые зоны не пострадают

Новый закон гласит: оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав ООПТ федерального или регионального значения, не ограничивается. Кроме того, документ отменяет обязательную экологическую экспертизу при строительстве в таких муниципалитетах объектов социальной инфраструктуры. То есть власти Кирилловского района смогут не только оформить землю под будущим детсадом, но и возвести долгожданное новое здание без дополнительных согласований. А полномочия по выдаче гражданам разрешений на строительство или реконструкцию объектов от Минприроды России переходят к органам местного самоуправления.

Два миллиона человек сегодня живут на границах особо охраняемых природных территорий РФ

- Таким образом решена одна из главных проблем всех жителей населенных пунктов, расположенных в национальном парке "Русский Север", то есть порядка 13 тысяч человек, - подчеркивает председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. - Эти поправки обеспечивают баланс между сохранением природы и соблюдением конституционных прав граждан. Проблеме уже около десяти лет. Ее не удавалось решить до последнего времени, пока в 2019 году к работе не подключился заместитель председателя Совета Федерации ФС Юрий Воробьев. Он стал одним из инициаторов законопроекта. Были проведены общественные слушания, после чего законопроект был внесен в Государственную Думу, поддержан депутатами Законодательного собрания области, Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России и теперь принят в окончательном чтении Госдумой РФ.

В первоначальной редакции законопроект позволял менять границы национальных парков. Многие эксперты опасались, что это приведет к изъятию из состава ООПТ (и дальнейшей застройке) не только урбанизированных территорий, но и нетронутых зеленых зон. Однако ко второму чтению депутаты исключили из документа спорную норму. Экологи поприветствовали принятие закона в текущем виде. Довольны реформой и представители национальных парков.

- Давно назрела необходимость корректировки законодательной базы в отношении жителей населенных пунктов, расположенных на ООПТ, - комментирует ситуацию директор калининградского национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина, с 2020 года являющийся также депутатом окружного Совета Зеленоградского городского округа. - Это позволит снизить социальную напряженность, придаст импульс развитию поселков. Считаю необходимыми изменения в существующем законе об экологической экспертизе в отношении объектов социальной инфраструктуры - разумеется, в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

Провести границу

В Псковской области нового закона с нетерпением ждали в Себежском районе, треть которого занимает национальный парк "Себежский". Здесь из-за ограничений страдали не только люди, но и природа. Озера превратились в болота, из водоемов ушла рыба. Муниципальные власти не могли чистить каналы, проводить необходимые мероприятия по содержанию территорий населенных пунктов. Это трактовалось бы как нецелевое использование муниципальных средств на федеральной земле.

- Конечно, по мановению волшебной палочки решить все вопросы сразу не получится, - рассуждает председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов. - В некоторых случаях потребуется выполнить межевание, определить границы земельных участков там, где эта работа пока не проведена. Потребуется внимание со стороны органов местного самоуправления и органов власти областного уровня. Думаю, нам нужно будет оказать району финансовую помощь, поскольку эти мероприятия совсем не дешевые.

В Зеленоградском округе Калининградской области, к которому относятся поселки Куршской косы, в последние годы уже идет работа по установлению границ населенных пунктов, кадастрированию и межеванию.

- Самым главным результатом считаю отмену ограничения оборота земельных участков, - подводит итог Анатолий Калина. - Существовавшие до этого момента административные барьеры создавали социальную напряженность, порождали недоверие местных жителей к национальному парку и к заповедной системе в целом.