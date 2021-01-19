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19.01.2021 18:01
Рубрика: Культура

Мурманский облдрамтеатр покажет премьеру спектакля "Женитьба"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
В Заполярье с 23 января начинается полноценная театральная жизнь. Первой постановкой Мурманского областного драматического театра, которую увидят зрители после начала пандемии, станет спектакль "Женитьба" по пьесе Гоголя "Женитьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях", написанной в 1833-1835 годах и опубликованной в 1842 году.
Фото: Пресс-служба Мурманского областного драматического театра Фото: Пресс-служба Мурманского областного драматического театра
Фото: Пресс-служба Мурманского областного драматического театра

Режиссером-постановщиком "Женитьбы" стал известный московский режиссер Вадим Данцигер, который был приглашен на должность художественного руководителя театра и приехал в Мурманскую область в прошлом году.

Оригинал гоголевской пьесы повествует о событиях, происходивших во второй половине XIX века. Однако режиссер решил "переместить" события пьесы в начало XX века, отличающееся гораздо большим динамизмом. По словам Вадима Данцигера, театр намерен вернуть зрителю классику, поскольку она не теряет своей актуальности во все времена. Режиссер и актеры постарались сделать "Женитьбу" более понятной для современной аудитории, ничего не меняя в тексте и лишь немного сместив акценты.

Фото: Полина Назарова / Театр "Приют комедианта"
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Этот выбор определен рядом факторов, отмечается в аннотации к спектаклю на официальном сайте театра. Подколесин, один из главных героев пьесы, инертен, аморфен и бездейственен, при этом он занимает серьезный пост надворного советника. Скорее, это психотип управленца начала двадцатого века, чем первой половины девятнадцатого. Ощущение жанра также уводит зрителя в двадцатый век, это "комедия с привкусом трагедии". Мир рушился, как рушится ледник, превращаясь в айсберги. Эпоха обостряет жанровость и основные конфликты.

Тема спектакля вполне традиционная: как один человек, бесхребетный, безвольный и эгоистичный, разрушил жизнь другому человеку. Не по злобе и без желания навредить, а просто из-за своей недалекости. Но при этом спектакль остается веселым, в нем сохранен прекрасный гоголевский юмор, подчеркивает Вадим Данцигер.

Премьера "Женитьбы" пройдет 23 и 24 января в 19.00. Кроме того, 23 января в 12.00 детей и их родителей в Мурманском облдрамтеатре ждет премьерный показ музыкальной сказки "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова.

Также возобновляет свою работу не менее любимый зрителями драматический театр Северного Флота. Ближайшие дни показов - 23 и 24 января, в эти дни в 19.00 состоится премьера спектакля-фантазии "Страсти по-итальянски".

Напомним, 18 января региональные власти разрешили работу театров и домов культуры с условием соблюдения противоэпидемических мер: шахматной рассадки и 50-процентной загрузки залов, соблюдении масочного режима, графиков дезинфекций и проветриваний, а также бесконтактного способа продажи билетов.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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