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Оптимизм не порок

Определены тренды рынка труда - 2021
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 8(8359)
Служба исследований hh.ru опубликовала данные опроса, согласно которому 74 процента респондентов намерены поменять работу в 2021 году. Наиболее часто охота к перемене мест овладевает людьми свободных специальностей - консультантов, работников сферы услуг и юристов. Причем почти каждый из них (68 процентов) рассчитывает на повышение зарплаты, несмотря на то что уверен: эпидемия COVID-19 продолжит и дальше оказывать влияние на работу и карьеру.
Специалисты высокого класса будут востребованы на рынке труда всегда. Фото: Сергей Николаев/РГ Специалисты высокого класса будут востребованы на рынке труда всегда. Фото: Сергей Николаев/РГ
Специалисты высокого класса будут востребованы на рынке труда всегда. Фото: Сергей Николаев/РГ

Анализируя данные исследования, эксперты уточняют: наиболее активно ищут новую работу те, чьи компании или целые отрасли пострадали за прошедший год, кому не удалось адаптироваться к новым экономическим условиям.

Фото: iStock
МЭР: Россиян ожидает рост заработных плат

В масс-сегменте, где не требуется опыта работы, соискатели постоянно в поиске лучшего предложения, продолжает мысль Екатерина Григорьева, эксперт РГС Банка. В основном это молодежь, которая пока только определяется с профессией и "пробует" себя, для них важен баланс времени на работу и денег, а потом уже функционал. Поэтому порядка 70 процентов этого сегмента перманентно находятся в активном поиске и переходят из компании в компанию. Востребованность молодых специалистов и представителей масс-профессий на рынке во многих сегментах по-прежнему достаточно высока, и проблем с трудоустройством в 2021 году у них не возникнет.

Многие из "перебежчиков" соглашаются на фриланс, и именно работа с частичной занятостью имеет в этом году большие перспективы. Исследования "Авито Работы" это подтверждают: интерес россиян к вакансиям со свободным графиком или на неполный день увеличился за год на 61 и 38 процентов соответственно, добавляет Артем Кумпель, управляющий директор "Авито Работы". Различные исследования показывают, что к 2023 году мировой объем рынка гиганомики (экономики, основанной на временных рабочих местах) вырастет в 1,5 раза, а в России в два раза - с 40 миллиардов долларов в 2019-м до 82 миллиардов в 2023 году.

Эксперты уверены: рынок труда за этот год изменился, и значительно. Главное, что сегодня понимают и работодатели, и сотрудники: как раньше уже не будет, полагает Наталья Дубинникова, эксперт агентства Favourite Partners. В 2021-м правила игры поменяются, и те, кто сумеет адаптироваться быстрее, могут рассчитывать на успех в карьере. Прошедший, 2020 год научил многих мобильности и предоставил новые возможности для самореализации, люди стали более осознанно подходить к карьере и рабочему времени. В свою очередь работодатели благодаря преимуществам удаленной работы стали "смотреть в сторону регионов", где формируется рынок профессионалов с более скромными зарплатными ожиданиями, чем в столице, комментирует Дубинникова.

Интерес россиян к вакансиям со свободным графиком или на неполный день за год вырос вдвое

В качестве примера можно привести ИТ-отрасль, показавшую в 2020 году не только значительное развитие в целом, но и отдельные тренды в рекрутинге. Так, делится Светлана Емельянова, эксперт "ШАГ Консалтинг", целая команда разработчиков ПО ушла из одной большой компании в другую вслед за своим тимлидом (ведущим группы). Тимлиду в новой компании пообещали свободу действия, большие полномочия, быстрое принятие решения руководством.

А вот с теми, кто не ушел на "удаленку", с синими воротничками, представителями рабочих специальностей, которые заняты в промышленной и производственной сферах, ситуация сложнее. После оттока мигрантов в мегаполисах стало не хватать рабочих рук: строителей, водителей, курьеров, чернорабочих. Заработная плата в этих сферах слишком низкая для местных соискателей. Предприятия по-прежнему дорожат своими профессионалами, а в подборе новых очень осторожны - слишком велики затраты на обучение и интеграцию нового специалиста в техпроцесс.

Фото: iStock
Попова поддержала переход на постоянную удаленку

Реальное производство работает с учетом изменений в эпидемиологической обстановке, но структура найма на промышленные предприятия на уровне рабочих и служащих изменилась минимально, подчеркивает Юлия Белоусова - специалист по управлению персоналом в ОАО "РЖД". Как ответ на дефицит специалистов, а также с целью оптимизации штата крупные компании меньше рискуют нанимать специалистов с рынка и стараются максимально качественно прорабатывать возможности применения своего персонала, уточняет эксперт.

- По нашим оценкам, кандидаты сейчас, наоборот, даже более аккуратны: раньше люди с большей легкостью соглашались на смену места работы, - подтверждает Ирина Карклинис, директор по персоналу ГК "Нетрика", и уточняет: сегодня сотрудники меньше уходят от стабильных работодателей - ведь никому до конца не ясно, каких отраслей еще коснется пандемия и каким окажется ее влияние.

Нивелировать дефицит профессионалов поможет дальнейшее развитие кросс-индустриального подхода, уверена Юлия Артемова, партнер Kontakt InterSearch Russia. Например, в строительной отрасли уже сейчас есть функции, в которых приоритет отдается кандидатам из других индустрий: на позиции ИТ-директора, директора по бизнес-процессам, в проектный офис и маркетинг часто приглашают специалистов из e-commerce или телекоммуникаций.

В целом рецепт успешной карьеры останется неизменным: преимущества перед конкурентами получат те соискатели, которые склонны к саморазвитию, соглашается и эксперт QBF Светлана Белодед. И для этого есть причины: рынок труда меняется так стремительно, что образовательные институты не успевают адаптироваться под его запросы. Настолько быстро и хаотично появляются новые вакансии, что интересных, глубоких экспертов-профессионалов не хватает. Спасают кратковременные курсы, однако дальнейшая экспертиза и профессионализм во многом зависят непосредственно от человека, который либо углубляет свои знания и становится востребованным профессионалом, что требует немалой самодисциплины и упорства, либо останавливается на поверхностных знаниях, "подогревая" тем самым дефицит профессионалов на рынке труда, уверена Ирина Филякина, HR-директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Критически важными станут навыки, не связанные с конкретной предметной областью, но помогающие эффективнее работать (soft skills): гибкость, адаптивность, ясность коммуникации, доступность, ответственность, способность к сопереживанию. Впрочем, 2021 год не сделает в этом никаких открытий - ведь как еще можно было сохранить свое рабочее место в 2020 году?

Тем временем

В комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга утверждают, что один из вариантов решения проблемы дефицита кадров на предприятиях- модернизация. Часто она позволяет сократить потребность в кадрах, но требует повышения квалификации персонала. Служба занятости осуществляет обучение для сотрудников предприятий, реализующих проекты развития. Рабочие специальности охотно приобретают и петербуржцы старше 50 лет, и безработные. Среди востребованных направлений наладчик инжекционно-литьевой машины - термопластавтомата, слесарь-техник по ремонту технологического оборудования и специалист сварочного производства. В 2020 году в Мурманске и Ленинградской области в течение нескольких месяцев были открыты консультационные пункты, обратившись в которые можно было подобрать подходящие вакансии и узнать об условиях работы и жизни в Санкт-Петербурге. Подбор работников осуществляется и в рамках выездных ярмарок вакансий, онлайн-собеседований с регионами. В прошлом году в них приняли участие Северная верфь, Ижорские заводы, Адмиралтейские верфи и другие крупные промышленные предприятия Петербурга.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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