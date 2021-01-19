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19.01.2021 16:21
Рубрика: Общество

Российские ученые нашли способ изучать лунный грунт, не прилуняясь

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские и московские ученые разработали новый метод изучения лунного грунта на расстоянии.

Методы дистанционного изучения лунного грунта не новы - им уже несколько десятков лет. Это рентгенофлуоресцентный, гамма-спектральный и нейтронно-спектральный методы - так называемые пассивные. Они основаны на исследовании естественного излучения поверхностных пород Луны с орбиты ее искусственного спутника и имеют ряд недостатков. Основной - это низкая интенсивность естественных потоков излучений.

Фото: REUTERS
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Новый метод предполагает искусственное возбуждение излучения поверхностного слоя грунта Луны. Специальная аппаратура, расположенная на космическом аппарате на высоте около 40 километров над поверхностью Луны, создает электронный пучок и направляет его на определенный участок. Затем на основе анализа излучения определяется породный состав выбранного участка. Таким образом могут быть оперативно созданы подробные карты состава поверхностных пород Луны.

- Эффективное изучение грунтов лунной поверхности необходимо не только чтобы обогатить наши знания о ее природе, но и чтобы в перспективе построить базы на Луне и приступить к ее промышленному освоению, - заключают ученые.

Научная работа Евгения Колесникова из Санкт-Петербургского государственного университета и Александра Зеленского из Московского государственного технического университета гражданской авиации опубликована в международном журнале Planetary and Space Science.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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