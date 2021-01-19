Российские ученые нашли способ изучать лунный грунт, не прилуняясь

Петербургские и московские ученые разработали новый метод изучения лунного грунта на расстоянии.

Методы дистанционного изучения лунного грунта не новы - им уже несколько десятков лет. Это рентгенофлуоресцентный, гамма-спектральный и нейтронно-спектральный методы - так называемые пассивные. Они основаны на исследовании естественного излучения поверхностных пород Луны с орбиты ее искусственного спутника и имеют ряд недостатков. Основной - это низкая интенсивность естественных потоков излучений.

Новый метод предполагает искусственное возбуждение излучения поверхностного слоя грунта Луны. Специальная аппаратура, расположенная на космическом аппарате на высоте около 40 километров над поверхностью Луны, создает электронный пучок и направляет его на определенный участок. Затем на основе анализа излучения определяется породный состав выбранного участка. Таким образом могут быть оперативно созданы подробные карты состава поверхностных пород Луны.

- Эффективное изучение грунтов лунной поверхности необходимо не только чтобы обогатить наши знания о ее природе, но и чтобы в перспективе построить базы на Луне и приступить к ее промышленному освоению, - заключают ученые.

Научная работа Евгения Колесникова из Санкт-Петербургского государственного университета и Александра Зеленского из Московского государственного технического университета гражданской авиации опубликована в международном журнале Planetary and Space Science.