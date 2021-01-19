Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке

В Джибути, столице одноименного государства, будет построено самое высокое здание на африканском континенте. Проект разработал петербургский архитектор Лекс Выжевский.

Как сообщают в самом архитектурном бюро Выжевского, проект небоскребного комплекса высотой 243 метра уже одобрен президентом и правительством Джибути. Под строительство выделен земельный участок в порту Джибути на берегу Аденского залива.

Небоскребный комплекс будет состоять из трех башен, две из них будут иметь форму традиционных кинжалов, а центральную планируется увенчать лавровым венком.

Высотный комплекс станет бизнес-центром. Порт Джибути играет большую роль в международных перевозках, является полноценным хабом. Ожидается, что в новом комплексе разместятся офисы крупных компаний, ведущих бизнес в Джибути.

Стоит отметить, что ранее Выжевский прославился как разработчик дома-бункера CYBER HOUSE с собственными бомбоубежищами. В архитектурной среде проект прозвали "зомби хаус".