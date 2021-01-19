Первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль пройдет через Великий Новгород. Это будет самая длительная остановка в пути между Москвой и Петербургом, но, чтобы заехать в один из древнейших городов страны, придется удлинить пути примерно на 20 километров. Насколько это критично, разбиралась корреспондент "РГ".

Решение о том, что трасса пройдет через Великий Новгород, было озвучено на заседании научно-технического совета проекта. Как рассказала "РГ" пиар-директор "Скоростных магистралей" Ольга Терно, рассматривалось еще два варианта маршрута: "Западный" (он требовал строительства нового транспортно-пересадочного узла в Мельниково) и "Валдайский" (через территорию одноименного заповедника). В итоге был выбран путь через Великий Новгород.

Это было в некотором роде соломоново решение. Строительство нового транспортно-пересадочного узла значительно увеличило бы стоимость проекта, он и так оценивается в заоблачные 1,7 триллиона рублей. Во втором случае пришлось бы заходить на заповедные земли, фактически разрезать уникальную природную территорию на два куска. А в том, чтобы проложить дорогу через Великий Новгород, пока эксперты видят лишь одни плюсы.

Сейчас из Петербурга до Великого Новгорода можно доехать на поезде за три часа, а на автобусе - за три с половиной. После открытия высокоскоростного движения путь займет час.

Промышленный эксперт кандидат экономических наук Леонид Хазанов полагает, что благодаря новой магистрали в Великом Новгороде может резко вырасти турпоток. Кроме того, регион значительно повысит свою инвестиционную привлекательность, особенно в высокотехнологичных отраслях, где главную ценность имеет человеческий капитал.

По предварительным оценкам, дополнительная остановка даст новой ветке порядка миллиона пассажиров в год.

ВСМ на большинстве участков пройдет параллельно той трассе, по которой сейчас курсируют "Сапсаны". В экспертном сообществе считают, что это оправданно, резервов для кардинального увеличения скоростей на нынешних железнодорожных путях нет.

После открытия высокоскоростного движения путь из Петербурга до Великого Новгорода займет час, а не три, как сейчас

- К сожалению, использовать существующую инфраструктуру скоростной ветки для высокоскоростного движения невозможно. Высокоскоростное движение отличается от скоростного, условно говоря, так же, как сверхзвуковой полет от дозвукового: совершенно иной характер и величина нагрузок и даже порождаемых в конструкциях пути эффектов. Именно поэтому в технике и существует разделение этих диапазонов скоростей порогом ориентировочно в 250 километров в час. Требования нормативных документов, регулирующих вопросы скоростного и высокоскоростного движения, различаются. И если запустить скоростное движение на обычной железнодорожной инфраструктуре еще можно с учетом ее модернизации, то высокоскоростное движение на скоростных путях - уже нет, - говорит Алексей Ефанов, директор направления "Сопровождение строительных проектов" Группы компаний SRG.

Проблема не в "Сапсанах", они способны разгоняться до 300 километров в час. Но сама конструкция железнодорожных путей должна быть другая.

- Для регулярного высокоскоростного движения нужна как минимум другая конструкция верхнего строения пути. В частности, путь должен быть целиком построен на бетонной подушке, а не на шпалах: шпальная решетка не обеспечивает устойчивости полотна на таких скоростях, - приводит пример Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта SIMETRA.

Вообще-то будущее высокоскоростного движения в России обсуждается уже давно. Несколько лет назад на первый план выходил проект ветки из Москвы до Казани. Но после череды совещаний ставка была сделана на направление до Петербурга. Заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий РАНХиГС Дмитрий Агафонов уверяет, что это неспроста.

Дело в том, что имеющиеся железнодорожные пути между Москвой и Петербургом перегружены. Ведь на этом участке ходят не только "Сапсаны", есть еще регулярные перевозки на электричках и поездах, также между двумя столицами курсирует колоссальное количество грузовых составов. И сейчас все эти поезда так или иначе подстраиваются под расписание друг друга. Если появится выделенная высокоскоростная ветка, то пропускная способность имеющихся путей резко возрастет.

- Разгружая основные пути Октябрьской железной дороги, рост пропускной сети позволит привлечь дополнительные доходы от перевозки грузов. Данный эффект оценивается до 1,5 триллиона. В настоящее время дефицит железнодорожной инфраструктуры в данном направлении негативно влияет на транспортно-логистический рынок. Порядка двух третей всех грузов, обрабатываемых на мощностях портовой инфраструктуры Санкт-Петербурга, имеют транзитный характер. Сейчас большинство логистических центров Северной столицы не оборудованы подъездными железнодорожными путями, что не позволяет освоить дополнительный объем грузовых перевозок. В данном контексте строительство новых путей и ВСМ позволит повысить привлекательность железных дорог на рынке транспортно-логистических услуг, - считает Агафонов.

Эксперты сходятся во мнении, что основными выгодополучателями от проекта будут Москва и Петербург. Станет ли популярна остановка в Великом Новгороде, зависит от многих факторов, в том числе и от ценообразования. Например, несмотря на то что от Твери можно добраться до "площади трех вокзалов" за час, на работу по этой ветке люди так и не стали ездить, делая ставку на вахтовый метод или на гораздо более дешевые электрички.