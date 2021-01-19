Промышленность готовится к переходу на нормирование выбросов

Крупные промышленные компании начали подготовку к получению комплексных экологических разрешений (КЭР), без которых дальнейшая деятельность предприятий будет невозможна. Это связано с экологическими реформами, суть которых - переход от простого контроля уровня выбросов к системе их нормирования, побуждающей промышленников внедрять наилучшие доступные технологии и радикально сокращать уровень выбросов. Эта реформа особенно актуальна для Мурманской области, где действуют 13 крупных предприятий, в том числе семь горнопромышленных и металлургических, четыре транспортных и два энергетических.

Еще в 2018 году Минприроды РФ утвердило перечень из 300 объектов, наиболее сильно загрязняющих природу. Все они должны до 2022 года обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного экологического разрешения и на его основе начать модернизацию производства на принципах наилучших доступных технологий (НДТ). До 2025 года такие разрешения должны получить все крупные предприятия.

Существуют технические справочники, в которых определены наилучшие доступные технологии с точки зрения минимизации выбросов. Чтобы получить КЭР, предприятие на основе этих справочников должно разработать ППЭЭ - программу повышения экологической эффективности. Ее необходимо представить в Минпромторг РФ, который с помощью бюро наилучших доступных технологий назначает экспертов по этой программе. Затем на основе утвержденной экспертами ППЭЭ в 2021 году в Заполярье будут получены первые КЭР.

- Пока ни одно комплексное экологическое разрешение в Мурманской области еще не утверждено, - рассказал научный руководитель Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. - Но мне довелось быть экспертом по ППЭЭ одного из крупных горно-металлургических предприятий, и эта программа была согласована. Вполне вероятно, что в 2021 году это предприятие получит первое КЭР. И не вызывает сомнений, что для получения этого документа предприятиям придется вложить очень серьезные деньги, чтобы внедрить наилучшие доступные технологии и соответствовать современным экологическим требованиям.

До 2025 года такие разрешения должны получить все крупные предприятия. Если учесть, что до "дедлайна" осталось всего четыре года, крупному бизнесу предстоит крайне серьезная работа. Для получения КЭР предприятию необходим расчет выбросов, который должен выполняться по определенной методике, утвержденной Минприроды РФ. Ранее разработкой этих методик должен был заниматься отдельный институт. Сейчас данная задача возложена на промышленников, которые заявляют, что механизм нуждается в корректировке.

- В позапрошлом году Минприроды издало распоряжение, что каждую методику должен разрабатывать сам хозяйствующий субъект и затем направлять ее в министерство для утверждения, - рассказал корреспонденту "РГ" сотрудник одного из предприятий Мурманской области, попросив не называть его имени. - Очевидно, придется кого-то нанимать.

Это процесс очень долгий и сложный. На разработку одной методики может уйти до двух лет, а ведь ее еще нужно утвердить. Если использовать неутвержденную методику, то плата за выбросы может возрасти в десятки раз. Это угрожает и инвестиционным проектам, и текущей производственной деятельности.

Сегодня существует около 160 подобных методик по разным типам выбросов, но только 21 методика прошла утверждение. По мнению заместителя директора "НИИ Атмосферы" Александра Романова, чтобы утвердить одну новую методику, институту потребовалось около года. Чтобы избежать подобной траты времени, порядок утверждения новых методик необходимо доработать. По мнению экспертов, существующее положение вещей ставит под вопрос получение предприятиями КЭР.

В свою очередь, в Минприроды РФ отмечают, что существующие требования к методикам расчета выбросов вступили в действие более трех с половиной лет назад, а значит, у бизнеса было время заняться этим вопросом. Кроме того, от актуализации методик никуда не уйти, так как большинство из них были разработаны до 2000 года и уже не соответствуют современному уровню развития промышленности.

В то же время высказываются и другие оценки. По мнению Владимира Маслобоева, большинство промышленников понимают, что другого пути нет, и относятся к этой работе по-деловому.

Только в Мурманской области действуют 13 крупных предприятий, в том числе семь горнопромышленных и металлургических, четыре транспортных и два энергетических

- Совсем недавно я разговаривал с представителями предприятия Мурманской области, у которого есть проблемы с превышением содержания некоторых металлов в сточных водах. Они вполне четко рассказали о том, как планируют достигнуть показателей, позволяющих получить КЭР, - отметил эксперт. - Но экология - вопрос, безусловно, сложный, здесь необходимо учесть много условий. Например, геохимические условия некоторых регионов таковы, что, например, уровень некоторых загрязняющих веществ в воде может превышать ПДК не из-за промышленного загрязнения, а по естественной причине. Если в горных породах Хибин, где добывают апатит-нефелиновую руду, много молибденита, то вода, содержащаяся в этих породах, будет иметь значительный уровень молибдена. Аналогичная ситуация в Ковдоре, где идет добыча железной руды, с содержанием в воде марганца. Но это решаемый вопрос, так как в данном случае есть возможность устанавливать предельно допустимые концентрации вредных веществ, отталкиваясь от местных условий.

Внедряемая в России система нормирования выбросов и внедрения НДТ широко используется за рубежом. Примером может служить завод по сжижению природного газа, работающий в норвежском городе Хаммерфесте. Предприятие сообщает властям, что внедрило такую-то технологию, подразумевающую снижение выбросов до определенного уровня. Чиновники одобряют эту программу и следят за ее выполнением. Если предприятие превышает обозначенный в программе уровень выбросов, власти немедленно останавливают его работу. В результате выработалась практика, при которой норвежские промышленники сами останавливают работу своих компаний, если понимают, что не укладываются в экологические нормативы. Что касается завода в Хаммерфесте, то он неоднократно останавливался из-за выбросов черного углерода. Сейчас этот завод вновь остановлен до осени 2021 года из-за крупного пожара.

Внедрение наилучших доступных технологий и процедура получения КЭР - задача непростая и затратная, но однозначно прогрессивная, убеждены ученые-экологи Заполярья. Правда, еще предстоит прописать процедуру закрытия предприятия, не выполняющего условия КЭР. Но уже ясно, что это станет для крупного бизнеса хорошим стимулом для совершенствования производства.

Кстати

По оценкам Минпромторга России, для перехода на НДТ требуется порядка 8,2 триллиона рублей инвестиций. Общая же оценка затрат на модернизацию морально и физически изношенного оборудования до современного технологического уровня определена в объеме 13,6 триллиона рублей.