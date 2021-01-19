Регионы Северо-Запада обновят общественный транспорт в 2021 году

Минтранс России утвердил перечень из 13 городских агломераций, которые в этом году обновят пассажирский транспорт в рамках национального проекта. Единственным представителем СЗФО в этом списке оказался вологодский Череповец. Город металлургов и химиков получит 35 новых автобусов.

Речь идет о нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Мероприятия по обновлению городского транспорта реализуются с помощью механизма лизинга на основании конкурсного отбора. На их финансирование федеральная казна направит в 2021 году 3,5 миллиарда рублей. Победители получают право приобрести в Государственной транспортной лизинговой компании подвижной состав с 60-процентной скидкой.

Как пояснили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, заявку Череповца на участие в конкурсе регион направил в августе 2020 года. Федеральная комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городских агломерациях по нескольким критериям. Это, к примеру, наличие в автобусах бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос движения, утвержденные документы транспортного планирования, соблюдение расписания.

Поставка в Череповец автобусов, работающих на экологичном газомоторном топливе, ожидается во втором или третьем квартале 2021 года. Они будут оснащены механизмами контроля психоэмоционального состояния водителей. Умная система предупредит диспетчера, если человек за рулем слишком утомится, что повысит уровень безопасности перевозок.

- С каждым годом Череповец преображается на глазах: прокладываются новые улицы, расширяются уже существующие проспекты и магистрали, ремонтируются мосты и развязки. И качество общественного транспорта должно соответствовать меняющейся городской инфраструктуре, - подчеркивает глава Вологодской области Олег Кувшинников. - Новые автобусы, которые поступят в город уже в этом году, позволят вывести из эксплуатации устаревший подвижной состав, заменив его новыми современными машинами: комфортными, экологичными и безопасными.

Это не первая поставка в Череповец автобусов в рамках БКАД. В прошлом году благодаря национальному проекту городу удалось закупить 17 новых ЛиАЗов.

Ряд городских агломераций Северо-Запада, не получивших федеральные средства, обновит парк общественного транспорта за счет региональных и муниципальных ресурсов. В том числе Калининград, в который в конце прошлого года приехал из Санкт-Петербурга новый трамвай "Корсар".

Более месяца "Корсар" будут тестировать на узкой калининградской колее. Ее ширина составляет всего метр, тогда как в большинстве российских городов расстояние между трамвайными рельсами достигает полутора метров. Затем муниципальные власти и перевозчик определятся, будут ли они приобретать трамвай. Но даже если эта сделка не состоится, городской парк в текущем году получит новые транспортные средства.

- У нас заложено в городском бюджете 100 миллионов рублей на 2021 год, - отмечает глава администрации Калининграда Елена Дятлова. - Правительство области также выделяет денежные средства - пятьдесят на пятьдесят. На 2021 год это 100 миллионов.

Продолжит обновляться и транспорт калининградских коммерческих перевозчиков. В конце 2020-го в городе разыграли маршрутную сеть сразу на три года. При этом в каждом лоте было прописано требование: обновление не менее десяти процентов парка.

В Санкт-Петербурге, несмотря на сложную ситуацию в экономике, рекордным по обновлению подвижного состава стал именно 2020-й. В городе появились 349 новых автобусов и 142 троллейбуса, обновились поезда в метро. А на первый квартал 2021 года запланирована поставка 13 новых трамваев. Петербургские государственные перевозчики покупают новый транспорт как за счет собственных средств, так и благодаря вложениям из городского бюджета.

Прямая речь

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

- В результате реализации комплексной программы реформирования общественного транспорта в масштабах страны в России может появиться новый вид бизнеса. В частности, речь идет о крупных операторах пассажирских перевозок в городах, которые реконструируют, как мы надеемся, убыточные и недееспособные транспортные предприятия.