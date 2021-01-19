В год юбилея поэта Николая Рубцова приведут в порядок его родное село

Вологодский проект "Деревня непогашенных огней" получил поддержку Фонда президентских грантов. Три миллиона рублей потратят на приведение в порядок мест, связанных с жизнью замечательного русского поэта Николая Рубцова.

"В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!" - эти гениальные строки Рубцов написал в родном Никольском. Фото: Тотемское музейное объединение

Проект подготовили председатель Вологодского регионального отделения Малой академии наук "Интеллект будущего" Алексей Огарков и директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов. Весть о гранте стала своеобразным подарком к празднованиям "рубцовского января", который проходит на Вологодчине. Здесь отмечают 85-летие со дня рождения самого романтичного поэта и 50-летие со дня его смерти.

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Архангельской области. Но семья вскоре перебралась на Вологодчину. Летом 1942 года умерли мать и младшая сестра. Так как отец был на фронте, детей определили в интернаты. Этим же летом шестилетний Николай Рубцов написал свое первое стихотворение. 7 классов поэт окончил в интернате села Никольское, где сейчас расположен его дом-музей. Погиб же поэт в ночь на 19 января 1971 года в своей квартире в Вологде. Похоронен на городском Пошехонском кладбище.

И хотя уже прошло полвека с того момента, Николая Рубцова помнят и любят его земляки. В сельском доме, где в интернате учился и жил поэт, сделали музей. Здесь каждая вещь говорит о Рубцове, его детских и юношеских годах. И не только вещи. Вся природа, окраина села, сохранившиеся еще с прошлого века дома - память о Рубцове, которую бережно хранят. А сейчас еще и приумножат благодаря президентскому гранту. Кстати, название проекта созвучно с одним из самых, пожалуй, известных и берущих за душу рубцовских стихотворений - "В этой деревне огни не погашены", в котором поэт воспел именно Никольское Тотемского района.

Организаторы проекта видят перед собой главную цель - создать в Никольском музей-заповедник Николая Рубцова. Здесь также будут аудиогиды по рубцовским местам, сформируют экотропы, приведут в порядок дом в деревне Аникин Починок, организуют творческий праздник "Рубцовский костер".

Работы начнутся с 1 февраля и будут идти в течение всего 2021 года.

А пока в январе в Вологодской области продолжаются различные литературные мероприятия, посвященные юбилейным датам жизни Николая Рубцова.