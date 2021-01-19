В год юбилея поэта Николая Рубцова приведут в порядок его родное село

Новости

Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 20:43
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 20:20
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 20:05
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19:56
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19:48
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19:32
Иран вводит санкции против Трампа, Помпео и Болтона 19:27
Страховая компания подтвердила свой выход из проекта "Северный поток 2" 19:26
Песков ответил на вопрос о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 19:22
МВД предлагает вручать Конституцию при получении первого паспорта 18:47
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией 18:25
Суд арестовал подозреваемого в расхищении "самолета Судного дня" 18:23
Дипмиссии РФ в Нью-Йорке отключили телефоны 18:20
Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске 18:15
Захарова: Намерение Литвы внести Киркорова в черный список - глупость 18:03
Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае 17:52
Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 19:53
Рубрика: Власть

Огни не гаснут

В год юбилея поэта Николая Рубцова приведут в порядок его родное село
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
Вологодский проект "Деревня непогашенных огней" получил поддержку Фонда президентских грантов. Три миллиона рублей потратят на приведение в порядок мест, связанных с жизнью замечательного русского поэта Николая Рубцова.
"В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!" - эти гениальные строки Рубцов написал в родном Никольском. Фото: Тотемское музейное объединение "В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!" - эти гениальные строки Рубцов написал в родном Никольском. Фото: Тотемское музейное объединение
"В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!" - эти гениальные строки Рубцов написал в родном Никольском. Фото: Тотемское музейное объединение

Проект подготовили председатель Вологодского регионального отделения Малой академии наук "Интеллект будущего" Алексей Огарков и директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов. Весть о гранте стала своеобразным подарком к празднованиям "рубцовского января", который проходит на Вологодчине. Здесь отмечают 85-летие со дня рождения самого романтичного поэта и 50-летие со дня его смерти.

Фото: iStock
Газета USA Today опубликовала снимок вологодской пенсионерки-"моржа"

Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецк Архангельской области. Но семья вскоре перебралась на Вологодчину. Летом 1942 года умерли мать и младшая сестра. Так как отец был на фронте, детей определили в интернаты. Этим же летом шестилетний Николай Рубцов написал свое первое стихотворение. 7 классов поэт окончил в интернате села Никольское, где сейчас расположен его дом-музей. Погиб же поэт в ночь на 19 января 1971 года в своей квартире в Вологде. Похоронен на городском Пошехонском кладбище.

И хотя уже прошло полвека с того момента, Николая Рубцова помнят и любят его земляки. В сельском доме, где в интернате учился и жил поэт, сделали музей. Здесь каждая вещь говорит о Рубцове, его детских и юношеских годах. И не только вещи. Вся природа, окраина села, сохранившиеся еще с прошлого века дома - память о Рубцове, которую бережно хранят. А сейчас еще и приумножат благодаря президентскому гранту. Кстати, название проекта созвучно с одним из самых, пожалуй, известных и берущих за душу рубцовских стихотворений - "В этой деревне огни не погашены", в котором поэт воспел именно Никольское Тотемского района.

Организаторы проекта видят перед собой главную цель - создать в Никольском музей-заповедник Николая Рубцова. Здесь также будут аудиогиды по рубцовским местам, сформируют экотропы, приведут в порядок дом в деревне Аникин Починок, организуют творческий праздник "Рубцовский костер".

Работы начнутся с 1 февраля и будут идти в течение всего 2021 года.

А пока в январе в Вологодской области продолжаются различные литературные мероприятия, посвященные юбилейным датам жизни Николая Рубцова.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году