В Мурманске бизнесмен пойдет под суд за хищение более 500 млн рублей

Закончилось расследования уголовного дела о хищении более 500 миллионов рублей, возбужденного в отношении одного из мурманских коммерсантов. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии следствия, предприниматель учредил ряд фирм. С марта 2008 года по февраль 2010 года он оформил кредиты на данные компании, злоупотребив доверием их руководителей. Затем он снял с расчетных счетов фирм полученные деньги, которыми распорядился по своему усмотрению.

- В ходе следствия обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международных розыск, - отметили в прокуратуре. - В сентябре 2016 года его обнаружили на Кипре. Властям республики Кипр был направлен запрос о его выдаче, который удовлетворен в марте 2020 года. В августе 2020 года обвиняемого доставили в Мурманск.

Предприниматель признал свою вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.