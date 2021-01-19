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19.01.2021 16:44

Свет в руках художника

В Петербурге на стенах домов появятся картины
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 8(8359)
В Северной столице подготовлена концепция использования световых арт-объектов на фасадах домов.

Для создания комфортной среды одних только фонарей на улицах уже мало. Поэтому специалисты ищут новые способы применения светового дизайна, предлагая новые варианты и новые технологии архитектурной подсветки. По словам эксперта Сергея Мителева, суть инновационной подсветки состоит в том, что в оконных проемах исторических зданий вместо светодиодных светильников, которые обычно используют для художественного освещения фасадов, устанавливаются специальные проекторы, передающие изображения. Принцип действия этого оборудования похож на то, как работают приборы, с помощью которых мы в детстве смотрели диафильмы. Только теперь эти слайды несут информационную нагрузку. Одним из первых к этой программе был подключен Музей Федора Достоевского. На фасаде здания в Кузнечном переулке в конце прошлого года можно было увидеть портрет писателя. В ближайшем будущем другие дома в центре могут украсить световыми полотнами.

Фото: vk.com/vyborg_interesting
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Например, на фасад могут проецировать портреты архитекторов Петербурга. А вот на Васильевском острове на Новосмоленской набережной световые картины будут уже другими. Здесь экранами для световой подсветки станут серые много-

этажки, выстроившиеся вдоль набережной. С помощью слайд-проекторов будут передаваться изображения главных петербургских рек и каналов с их основными объектами. При этом авторы инсталляций обещают, что хотя слайды и будут постоянно меняться, "умная" подсветка не будет напоминать шоу. Она будет включаться только по праздникам или к памятным датам. В перспективе по адресам, где появятся "световые" картины, планируется даже водить экскурсии. Всепогодное оборудование российского производства для проецирования изображений уже есть.

Одним из первых «экранов» стало здание Музея Достоевского

По мнению старшего преподавателя международной программы магистратуры "Световой дизайн" Университета ИТМО Ильи Смилга, свет - один из самых совершенных инструментов в руках художника. У светового дизайна масса преимуществ, он позволяет импровизировать, а заодно и рассказывать о людях или событиях, которые происходили в нашем городе. Однако, как рассказал Илья Смилга, если работать со светом в городской среде, то здесь нельзя просто оставаться художником, потому что существует много факторов, которые надо учитывать. Например, выяснилось, что пешеходы и автомобилисты по-разному воспринимают подсветку, на восприятие людей также влияет место, где происходят световые инсталляции. Специалисты отмечают, что, если, например, делать подсветку только торговых зданий, то можно создать впечатление, что вы живете в торговом городе, если подсветить только мосты - что живете на берегу реки. А еще у каждого города есть свой "световой" облик. У Петербурга это его небесная линия, которая охраняется ЮНЕСКО. "А потому, создавая архитектурную подсветку, световые дизайнеры должны учитывать, что, ''рисуя'' светом на фасаде одного здания, они должны ''высветить'' и фасад рядом стоящего дома, чтобы он не оставался темным пятном", - утверждает Илья Смилга.

Однако при всей своей необычности и зрелищности световые инсталляции вряд ли смогут вытеснить граффити с наших улиц. "На мой взгляд, граффити - это уличная культура, которая интересна как раз тем, что она спонтанна. Если заменить граффити светом, то в данном случае как раз эта спонтанность и эффект неожиданности теряются", - считает преподаватель ИТМО.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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