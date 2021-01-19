В Санкт-Петербурге с кладбища украли бюст Героя Советского Союза

На Волковском кладбище Санкт-Петербурга неизвестным преступником похищен бюст с одной из могил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О происшествии полицейским сообщил мастер участка Волковского кладбища. По его мнению, скульптуру украли в период с декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По неофициальным данным, речь идет о бюсте Героя Советского Союза Василия Мациевича - военного летчика, полковника, участника Великой Отечественной войны.

Справка "РГ"

Василий Мациевич родился в 1913 году. В годы Великой Отечественной войны был командиром эскадрильи 26 истребительного авиаполка, который входил в состав 7-го истребительного авиакорпуса ПВО. В феврале 1943 года летчику было присвоено звание Героя Советского Союза.