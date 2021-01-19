Видео: На Вологодчине ФСБ задержала перевозчика наркотиков

На территории Вологодского района сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Московской области, который перевозил психотропные вещества.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, там же представили видеоматериалы. На видео можно наблюдать, как сотрудники остановили в вечернее время автомобиль. В салоне машины 38-летнего жителя Подмосковья обнаружили сверток, в котором находилось 1,7 килограмма амфетамина. Мужчина заявил, что его попросили перевезти "посылку".

Отметим, что за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.