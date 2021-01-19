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19.01.2021 20:23

"Спасибо" мимо кассы

Донские рестораторы рассказали о чаевых
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 8(8359)
В Ростовской области новые правила оказания услуг общественного питания не внесли особых изменений в работу кафе и ресторанов. В большинстве подобных заведений, особенно сетевых, их придерживались и ранее.

С нового года в России запретили чаевые включать в чек. Стоимость услуг общественного питания должна определяться только ценой продукции, указанной в меню. Остальные платежи теперь нельзя включать в заказ.

"Исполнитель не имеет права без согласия потребителя оказывать дополнительные услуги за плату и добавлять в договор другие статьи, кроме стоимости продукции", - пояснили в региональном департаменте потребительского рынка. То есть в ресторанах и кафе могут предложить платные дополнительные услуги, но клиент вправе отказаться от них. Как отмечают эксперты, практика включения чаевых без ведома потребителя в чек и так не была распространена в России. Ростовская область в этом плане не исключение.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- В Ростове-на-Дону в основном включали плату за обслуживание столиков в крупных ресторанах, и то на моей памяти это было в лихие девяностые, а потом прекратилось. Каждый посетитель сам решает, отблагодарить официанта или нет, и в каком размере, - говорит менеджер одного из сетевых ростовских пабов Евгений Кутенко. - Вообще включение платы за обслуживание посетителей в заведениях общепита принято за рубежом, например, в Америке, где она официально составляет десять процентов от суммы заказа.

Российский потребитель не любит, когда его принуждают раскошелиться там, где он может и не платить, решение зависит от конкретного человека.

- Я, например, считаю, если официант старается, можно выразить ему благодарность в денежном эквиваленте. Но если усердия не видно, то зачем? - продолжает Кутенко.

Как рассказали "РГ" в нескольких донских кафе, большая часть их гостей все же оставляет чаевые наличными, что зависит, прежде всего, от категории заведения. В более дешевых это небольшие суммы, 50 - 100 рублей, в дорогих - поощрение более существенное. По новым правилам, если чаевые все же окажутся в чеке без ведома посетителя, он вправе потребовать возврата уплаченной суммы.

- Такой подход должен исключить практику введения людей в заблуждение, когда к стоимости блюд в меню прибавляется доплата за обслуживание, - уточнила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"Вероятно, запрет на включение чаевых в чек там, где это делают, может существенно сказаться на заработке обслуживающего персонала", - предположили в одном из небольших кафе Новочеркасска.

Специалисты высказывают и такое мнение: включать стоимость сервиса в чек, как делается во многих других странах, неплохо для большинства потребителей и налогообложения. Но, учитывая российский менталитет, в некоторых заведениях такая практика может негативно повлиять на качество сервиса: у официантов исчезнет мотивация угодить клиенту.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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