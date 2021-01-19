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19.01.2021 20:11

Пробки разрулят роботы

орода юга России получат три миллиарда рублей на создание интеллектуальных транспортных систем
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 8(8359)
В ближайшие три года более 172,3 миллиарда рублей будет направлено регионам России на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Из них 2,86 миллиарда рублей до 2023 года получат города юга России. Деньги пойдут на создание интеллектуальных транспортных систем.

Пока искусственный интеллект для автодорог будет создаваться в городах с населением более 300 тысяч человек. Транспортные нейросети появятся в агломерациях Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Севастополя и в Крыму.

Самая большая, 300-миллионая федеральная субсидия в 2021 году полагается Волгоградской области. Краснодарский край получит 260 миллионов, а Ростов-на-Дону - 220. Транши продолжатся в течение трех лет. Астрахань и Севастополь присоединятся к программе в 2022 году и получат 120 и 100 миллионов рублей соответственно, а Крым - в 2023 году, 80 миллионов.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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На эти деньги в каждом городе будет создана сеть видеокамер, а также климатических, экологических, весогабаритных и метеорологических датчиков. Полученная с их помощью информация поступит в дата-центр.

На основе этих данных нейросеть сможет управлять светофорами, информационными табло, сменными светодиодными дорожными знаками и регулировать дорожное освещение. Например, если на определенном участке транспортной сети прогнозируется пробка, то искусственный интеллект откроет там "зеленую волну". При ухудшении погоды или в тумане автоматически включатся дорожные фонари.

Система также позволит различать номера машин-нарушителей и оперативно передавать данные в ГИБДД. Курировать проект будет директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов, который ранее занимался спутниковой системой связи "Гонец".

Комментарий

Евгений Житнухин, региональный директор Fresh Auto Ростов-на-Дону:

- Интеллектуальные транспортные системы на дорогах южных регионов позволят не только минимизировать количество автоаварий, но также в режиме онлайн контролировать дорожную ситуацию и соблюдение ПДД. На мой взгляд, это пойдет на пользу южным районам с большим потоком туристов и грузоперевозок, в которых ощущается недостаток региональных дорог. Имея точное представление о том, где чаще всего возникают заторы, можно более предметно планировать местоположение, бюджет и проходимость будущих дорог. На существующих же трассах, которые не нуждаются в изменениях, интеллектуальная транспортная система будет отслеживать дорожное движение, фиксировать нарушения ПДД и прогнозировать погодные условия, регулировать движение общественного транспорта и спецтехники, сообщать водителям о свободных местах на парковке, предупреждать автомобилистов о пробках.

Кроме того, нейросети подразумевают наличие большого количества камер, что позволит фиксировать нарушения не только на проезжей части, но и близ нее: засечь, например, если вандалы покусятся на фонари, шлагбаумы, дорожные знаки или попытаются ограбить придорожные магазины и кафе. Думаю, это позволит снизить преступность в южных регионах.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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