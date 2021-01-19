С 15 января в Республике Крым частично отменены введенные перед Новым годом ограничения. Теперь кафе и рестораны могут работать и после 22 часов, но при этом продлен запрет на проведение банкетов и корпоративов до 1 февраля 2021 года. Как такие меры сказались на доходности заведений общественного питания и как теперь рестораторы намерены восполнять убытки, узнавала корреспондент "РГ".

Клиентов было на 50 процентов меньше, но надо платить налоги, аренду и погашать кредиты. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Несмотря на пессимистические прогнозы, благодаря туристам (а их на зимние праздники приехало 239,7 тысячи человек, что на 14 процентов больше, чем в прошлом году), ситуация в ресторанном бизнесе южного берега Крыма оказалась сносной. Да и сами крымчане не сидели дома, активно путешествовали по региону, так что у заведений общественного питания в курортных городах выстраивались очереди.

Сложнее было симферопольским рестораторам. Некоторые из них, чтобы сократить убытки, решили не работать 31 и 1 января. А ведь раньше на зимних праздниках они всегда создавали финансовую подушку безопасности на весну, когда количество посетителей резко сокращалось.

- Минувший год выдался сложным, в марте посещаемость была на уровне 50 процентов из-за сообщений о пандемии, в апреле и мае общепит не работал. В июне открылись летние площадки, и посещаемость летом была хорошая. С октября начался спад, а в ноябре мы узнали о новых ограничениях. Осенью клиентов было на 50 процентов меньше, а платить налоги и аренду надо было в полном объеме, да еще и кредиты погашать. В декабре мы не провели ни одного корпоратива, - рассказывает собственник гастрокафе BEmine и сети ресторанов быстрого питания Sub&Burger Сергей Лабутин.

В ресторанах быстрого питания была организована круглосуточная доставка. С гастрокафе ситуация сложнее, признается Сергей.

- Вторая половина декабря просела, но посетителей все равно оказалось больше, чем в ноябре. А начало января выдалось хорошим: мы находимся в центре города, был большой поток посетителей, приходилось даже отказывать клиентам из-за правил рассадки. Некоторые воспринимали это агрессивно. В целом за новогодние праздники мы заработали, но не те деньги, на которые рассчитывали. Потери есть, но мы их переживем, - говорит Сергей Лабутин.

По его словам, после 10 января посещаемость заведений снова снизилась. В ноябре ресторатор пытался договориться с арендодателем об отсрочке или снижении арендной платы, но тот не пошел на уступки. Теперь представителям бизнеса надо продержаться до мая: февраль, март и апрель - традиционно "тихие" месяцы.

По словам генерального директора курортного комплекса "Алые паруса" Анны Нерозиной (в управлении ресторан "Эрмитаж" и кафе "Культурное"), заведения общепита стараются вытягивать фуршетами с доставкой, эта услуга пользовалась спросом на новогодние праздники.

- В кафе каждые выходные - акции. В ресторане - новое меню с акцентом на русской кухне в современном прочтении, - добавляет Анна.

Кстати

С 20 декабря по 15 января все заведения общепита полуострова: кафе, рестораны, в том числе расположенные в отелях, ночных клубах и кальянных, не работали с 10 вечера до 8 утра. Также были полностью запрещены новогодние корпоративы и массовые культурные и праздничные мероприятия. Указом главы РК от 14 января запрет на корпоративы и банкеты продлили до 1 февраля. С 25 декабря под запрет попали фудкорты и "островки питания" в торговых центрах: там разрешалось продавать блюда только навынос.

Предприниматели просили продлить работу заведений общепита хотя бы до 23 - 24 часов, а новогодние банкеты разрешить с 50-процентной наполняемостью зала. Но их предложения не поддержали местные власти. Во время праздников отели, гостиницы и рестораны проверяли на соблюдение ограничительных мер.