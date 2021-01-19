Мэрам трех городов Крыма объявят выговоры по итогам 2020 года

Главы администраций трех крымских городов, а также 49 сельских поселений получат взыскания по итогам выполнения целевых показателей развития территорий в 2020 году. Об этом на совещании в правительстве Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Основным недостатком в работе главы администрации Керчи Сергея Бороздина и Евпатории Романа Тихончука назван срыв сроков сдачи ряда объектов в этих городах. В частности, в Евпатории в срок не завершен ремонт улицы Чапаева, а в Керчи - улицы Гаспринского. Кроме того, в Евпатории не введен в строй городской Дворец спорта, который должен быть принят в эксплуатацию в 2020 году.

- Были объективные и субъективные причины срыва сроков на этих объектах. Мы знаем, что в Керчи задержка возникла ввиду обнаруженного там памятника археологии, - пояснил Сергей Аксенов. - И все же, с моей точки зрения, главы администраций сделали не все от них зависящее, чтобы вовремя ввести в строй эти объекты.

По словам самих мэров, степень готовности ремонта на обеих улицах превышает 90 процентов, и работы на них будут завершены, как только позволят температурные условия. Что касается Дворца спорта в Евпатории, то его срок сдачи отодвигается до 1 апреля 2021 года.

- Подготовьте от моего имени представление в городские советы Симферополя, Евпатории и Керчи об объявлении выговоров главам администраций, - поручил Сергей Аксенов.

Взыскания могут быть сняты в случае исправления недоработок на объектах. Также глава Крыма отметил, что в течение прошлого года и по его итогам были уволены министры здравоохранения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, как не соответствующие требованиям к этим должностям. Помимо этого взыскания могут быть объявлены главам 49 сельских поселений Крыма. Дать оценку их работы Аксенов поручил главам администраций соответствующих районов.

Всем остальным руководителям местных органов власти глава Крыма объявил благодарность, отметив, что минувший год был самым результативным с точки зрения выполнения поставленных задач. Лучшими по итогам года в Крыму признаны города Джанкой, Саки и Армянск, а среди сельских территорий Ленинский, Красноперекопский и Нижнегорский районы.

Также по поручению главы республики, будет актуализирован перечень недобросовестных подрядных организаций, сорвавших сроки сдачи объектов. Как сообщил вице-премьер Евгений Кабанов, в него войдут 112 строительных организаций, которые впредь не получат заказов с бюджетным финансированием на территории региона.