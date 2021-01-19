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19.01.2021 11:44
Рубрика: Власть

Мэрам трех городов Крыма объявят выговоры по итогам 2020 года

Текст: Сергей Винник

Главы администраций трех крымских городов, а также 49 сельских поселений получат взыскания по итогам выполнения целевых показателей развития территорий в 2020 году. Об этом на совещании в правительстве Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Основным недостатком в работе главы администрации Керчи Сергея Бороздина и Евпатории Романа Тихончука назван срыв сроков сдачи ряда объектов в этих городах. В частности, в Евпатории в срок не завершен ремонт улицы Чапаева, а в Керчи - улицы Гаспринского. Кроме того, в Евпатории не введен в строй городской Дворец спорта, который должен быть принят в эксплуатацию в 2020 году.

- Были объективные и субъективные причины срыва сроков на этих объектах. Мы знаем, что в Керчи задержка возникла ввиду обнаруженного там памятника археологии, - пояснил Сергей Аксенов. - И все же, с моей точки зрения, главы администраций сделали не все от них зависящее, чтобы вовремя ввести в строй эти объекты.

По словам самих мэров, степень готовности ремонта на обеих улицах превышает 90 процентов, и работы на них будут завершены, как только позволят температурные условия. Что касается Дворца спорта в Евпатории, то его срок сдачи отодвигается до 1 апреля 2021 года.

- Подготовьте от моего имени представление в городские советы Симферополя, Евпатории и Керчи об объявлении выговоров главам администраций, - поручил Сергей Аксенов.

Взыскания могут быть сняты в случае исправления недоработок на объектах. Также глава Крыма отметил, что в течение прошлого года и по его итогам были уволены министры здравоохранения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, как не соответствующие требованиям к этим должностям. Помимо этого взыскания могут быть объявлены главам 49 сельских поселений Крыма. Дать оценку их работы Аксенов поручил главам администраций соответствующих районов.

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Всем остальным руководителям местных органов власти глава Крыма объявил благодарность, отметив, что минувший год был самым результативным с точки зрения выполнения поставленных задач. Лучшими по итогам года в Крыму признаны города Джанкой, Саки и Армянск, а среди сельских территорий Ленинский, Красноперекопский и Нижнегорский районы.

Также по поручению главы республики, будет актуализирован перечень недобросовестных подрядных организаций, сорвавших сроки сдачи объектов. Как сообщил вице-премьер Евгений Кабанов, в него войдут 112 строительных организаций, которые впредь не получат заказов с бюджетным финансированием на территории региона.

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