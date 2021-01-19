На Кубани осудили двоих парней за избиение водителя "скорой"

Ейский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух молодых людей, которые обвиняются в избиении водителя скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Из приговора стало известно, что происшествие произошло шестого мая 2020 года. Двое парней в возрасте 20 и 22 лет ночью попытались слить бензин из бака автомобиля бригады "скорой" прямо во дворе больницы. Именно за этим занятием и застал их дежурный водитель. Подсудимые избили мужчину и скрылись.

- В судебном заседании обвиняемые отказались от дачи показаний, - рассказали в пресс-службе краевого суда. - Рассмотрев материалы уголовного дела, оценив доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения в их совокупности, суд признал молодых людей виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с хулиганов 275 000 рублей в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего, а также денежные средства, потраченные на его лечение.