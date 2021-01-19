Производство химических веществ и продуктов в России за в прошлом году, несмотря на все сложности, увеличилось на 2, 4 процента в сравнении с 2019-м. Таковы данные Росстата. В Ростовской области компании, занимающиеся малотоннажной химией (до 10 тысяч тонн продукции в год), тоже продемонстрировали рост основных показателей. Однако предприятий, работающих в этой отрасли немного. Почему бизнесмены неохотно вкладывают деньги в малотоннажную химию?

Отважная малотоннажная

В сегменте малотоннажной химии компании выпускают небольшие партии продуктов. К среднетоннажной относят производство от 10 000 до 150 000 тонн, к крупнотоннажной химии - свыше 150 000 тонн в год. "Тяжеловесы" выпускают базовые полимеры, азотные и калийные удобрения, перерабатывают нефть и пластмассу. Масштаб этого производства огромен, на заводах трудятся тысячи людей. Основная продукция малотоннажного и среднетоннажного химпрома - специальные полимеры, различные строительные добавки, поверхностно-активные вещества, материалы для электроники, клей, герметики, присадки для автомобильного топлива и прочее. Здесь могут стать успешными даже небольшие предприятия. Однако малый и средний бизнес в этой сфере развит слабо. А лидирующие в химпроме концерны почти не выпускают малотоннажку, в отличие от крупных транснациональных предприятий, в структуре производства которых она может достигать 50 процентов.

В развитых странах на малотоннажную химию приходится более 40 процентов общего производства в этой отрасли. А в России - не более 10 - 15 процентов. По словам ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Александра Мажуги, нам приходится импортировать 35 процентов продукции средне- и крупнотоннажной химии, остальное делаем сами. По многим продуктам малотоннажной химии зависимость от импорта достигает ста процентов. В полной мере это почувствовали и предприниматели, и потребители, когда началась пандемия.

Как сказала гендиректор ассоциации "Росхимреактив" Ирина Вендил, зависимость от импортного сырья обозначилась с особой остротой. Карантинные мероприятия в КНР, Евросоюзе, Индии привели к тому, что отечественные производители не смогли получить необходимые вещества. Спрос на продукцию малотоннажной химии упал на четверть, и предприятия сосредоточились на выпуске более востребованных товаров.

В Ростовской области предприниматели сориентировались быстро. За прошедший год производство антисептиков выросло в несколько раз. Сейчас предприятия региона выпускают каждые сутки более 300 тонн дезинфицирующих средств. Об этом сообщил замглавы региона Игорь Сорокин. Производством занимаются 11 компаний. В настоящее время насчитывается свыше 50 наименований продукции, в том числе порошок для дезинфекции поверхностей, антибактериальные салфетки, гели и спреи.

Что будут делать эти предприятия, когда пандемия пойдет на спад? Директор по маркетингу одной из таких компаний Рафик Фахрутдинов ответил, что на их продукцию всегда будет спрос и в убытке они не останутся.

- Сейчас не только в медицинских учреждениях, но и на заводах и в офисах сформировались более строгие требования к безопасности и гигиене производства, - отметил Фахрутдинов. - Это коснулось и населения. Наверное, в каждом доме, даже в каждой женской сумочке есть специальные антисептические средства. Думаю, мы от этих благоприобретенных привычек уже не откажемся вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Ведь благодаря новым требованиям снизилось заражение многими инфекциями, это фиксируют врачи. А значит, спрос на нашу продукцию останется. К тому же сейчас нам некогда думать о новых рынках сбыта, все и так расхватывают с конвейера.

Рискованный вход

По мнению экспертов, вход в малотоннажную химию для малого бизнеса зачастую неподъемен, поскольку стоит примерно от 50 до 500 миллионов рублей. Сюда включены расходы на научно-исследовательские и проектные работы, на организацию производственной площадки, что в химпроме сложно и дорого. Плюс затраты на маркетинг и рекламу. А отвод земли, проектирование и сдача производственных помещений, получение кредитов и другие процедуры могут занять несколько лет. Конкурентные преимущества продукции за это время утрачиваются, места на полках мгновенно заполняют импортные товары. Поэтому малый бизнес не может позволить себе такой риск, а крупные химические концерны считают малотоннажку непрофильной.

- Если кто-то сумел наладить производство химии, то вряд ли он просто так уйдет с этого рынка, - утверждает Фахрутдинов. - Нам удалось быстро начать выпуск дезинфицирующих средств, и теперь, имея такой опыт, мы сможем при необходимости расширить линейку продукции. Кстати, малотоннажная химия и в Советском Союзе считалась сложной сферой, несмотря на то что логистические цепочки тогда были более прочными. И тогда и сейчас надо было выстраивать универсальные технологические схемы, создавать четкую организацию мелкого сбыта, приспосабливать оборудование под разные продукты, так как предприятию нужен большой и гибкий ассортимент. То есть проблемы в общем схожи. Так почему же тогда малотоннажка была более успешной отраслью? Ответ очевиден. В тот период конкуренция с импортной продукцией была не так высока. Сейчас мы вынуждены участвовать в этой гонке, и поддержка отечественного производителя пока не слишком для нас полезна. Хотя в части производства антисептиков государство нам поспособствовало: дали льготные кредиты, помогли удержать работников.

Кандидат экономических наук Юрий Пономарев считает, что рынок все же заставит предпринимателей включиться в эту сферу.

- Отечественного продукта почти нет, либо его качество неудовлетворительное, а импортные образцы сложно купить малым тоннажем, поставщикам удобнее продать большие партии. При этом цены на малотоннажку постоянно растут. Многие заводы находятся в КНР, но в последние годы Китай уделяет внимание экологическим проблемам, предприятия вынуждены приостанавливать работу или даже закрываться из-за несоблюдения экологических норм. Так как КНР является глобальным игроком в этой области, то цены на химию, например, на составляющие вещества для пестицидов, поднялись во всех странах. Цены на эпоксидную смолу, на ингредиенты для лакокрасочного производства, которые закупаются обычно в КНР и в Южной Корее, тоже существенно выросли, в среднем на двадцать процентов. В такой ситуации надо выстраивать собственное производство, и примеры есть.

Мade in?

Недавно донской производитель стройматериалов объявил, что начал выпускать краску. Занять хорошую позицию на этом рынке непросто, здесь уже работают как отечественные, так и зарубежные производители, но, как считают на предприятии, место найдется и для их продукции. Пока рынок сбыта ограничен Ростовской областью. В организацию лакокрасочного производства уже вложено около 20 миллионов рублей. Кстати, на Дону сейчас около 30 компаний занимаются изготовлением краски. Но качество продукции оставляет желать лучшего. Зачастую на прилавки попадают банки с надписью "Краска", и больше на них нет никаких указаний, кроме цвета. Поэтому если новый производитель сможет выдержать оптимальное соотношение цены и качества, то спрос на его продукцию будет.

- Слабо развитая малотоннажная химия сдерживает и средне- и крупнотоннажное производство, - считает Пономарев. - Кроме того, продукция малотоннажки лежит в основе "зеленой химии", которая сейчас набирает популярность. Да, у нас низкая сырьевая база. Сырье приходится везти из-за границы, а это стало очень дорого из-за колебания курса валюты. В результате стоимость отечественной малотоннажки сделала ее неконкурентной. Налаживать собственный производственный цикл тоже дорого, можно не выдержать конкурентную борьбу с мировыми концернами. Но если не пытаться встроиться в этот бизнес, мы вскоре можем забыть о собственной малотоннажной химии. Иметь полностью импортозависимую отрасль абсолютно неправильно, поэтому проблемы этой сферы придется решать, и предпринимателям без государства не обойтись. Необходимы льготные кредиты, преференции в уплате федеральных налогов, возможно, погашение затрат за НИОКР за счет казны. Опорный регион для развития малотоннажной нефтехимии - Башкирия, но и на Дону выпускают много продукции этого сегмента: химволокно и нити, лаки, краску, барьерную пленку, различные полимеры. Заметьте, все это не сделаешь "на коленке", это высокотехнологичное производство. Есть примеры, когда ростовские компании стабильно работают на мировом рынке. Например, производитель пластиковой оболочки входит в тройку крупнейших заводов в мире в этом сегменте. Секрет - постоянный инновационный процесс. Химпром должен дружить с наукой, тогда можно потягаться и с транснациональными компаниями.

Кстати

В 2017 году была утверждена дорожная карта развития малотоннажной химии, разработанная Минпромторгом. Были определены опорные сегменты для развития малотоннажного производства. Минпромторг выделил 27 приоритетных продуктовых сегментов и поставил цель создать условия для наращивания внутреннего производства на полтора миллиарда долларов и сокращения доли импорта в потреблении мало- и среднетоннажной химической продукции на 13 процентов.