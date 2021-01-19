С начала года Сочи посетило рекордное количество отдыхающих

Каникулы в Сочи прошли удачно. За десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года общий туристический поток в Сочи оценивается на уровне 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Горный кластер посетили 146 тысяч гостей. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в городе находилось более 110 тысяч туристов.

С 1 по 10 января их принимали 639 отелей и гостиниц, средняя загрузка составила 76 процентов. Для сравнения: в прошлом году этот показатель равнялся 74 процентам. В отелях горнолыжных курортов и Красной Поляны проживали примерно 74 тысяч человек. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80 процентов. Кроме того, еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов. Среди них были как жители Сочи, так и туристы, проживающие в отелях в приморской части.

В праздничные дни на горнолыжных курортах и в сочинских поселках Красная Поляна и Эстосадок работали 615 объектов, в том числе более 220 кафе и ресторанов на 16 тысяч посетителей. Мониторинговые группы ежедневно контролировали соблюдение режима повышенной готовности.

- По поручению губернатора еще в октябре был разработан алгоритм зимнего сезона, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Отмечу, что все службы сработали слаженно и оперативно.ъ

Однако очередей избежать не удалось, особенно в горах и в аэропорту. К счастью, зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не принял ни одного человека.

Кстати, в Сочи в праздничные дни несли дежурство 54 бригады скорой помощи, 10 из которых были привлечены для усиления.

- За минувшие десять дней горнолыжные курорты отработали без каких-либо происшествий, - заверил генеральный директор горного курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский. - Разработанные перед началом зимнего сезона меры противодействия коронавирусной инфекции в полной мере оправдали себя. Оперативный штаб помогает держать ситуацию под контролем.

В прибрежном кластере во время новогодних каникул работали группы городских волонтеров. В местах массового скопления людей, особенно в центре курорта, на улице Навагинской, и возле моря, в пляжной зоне "Маяк", сочинская молодежь информировала туристов о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Добровольцы раздали бесплатно более 10 тысяч масок.

С 31 декабря по 10 января в Сочи через пост Магри въехало около 50 тысяч машин. Ежедневно в Красную Поляну прибывало примерно 20 тысяч автомобилей жителей и гостей курорта. Из-за большого транспортного потока на популярных маршрутах образовывались заторы.

Через воздушные ворота Сочи за десять дней праздников прибыли в общей сложности 120 тысяч человек. В последние дни новогодних каникул резко выросло количество отбывающих туристов. 8 января из Сочи улетели почти 18 тысяч пассажиров. Кстати, такая цифра фиксируется сочинским аэропортом только в разгар летнего курортного сезона, в августе. Еще около 10 тысяч человек в этот день уехали на железнодорожном транспорте.

Каждый день более 600 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка в местах массового скопления людей. Кроме того, дежурили около 350 казаков и 200 представителей общественных формирований.

Примечательно, что на курорте не произошло ни одной крупной аварии на сетях газо- и водоснабжения. И, пожалуй, единственное, что омрачило новогодние каникулы в Сочи, это лесные пожары, которые начались 29 декабря прошлого года и прекратились только 9 января, когда пошли проливные дожди. В ликвидации пожаров было задействовано около 1,3 тысячи человек и около 370 единиц техники, в том числе вертолет МЧС.

- Несмотря на достаточно сложные условия, как погодные, так и связанные с пандемией, этот знаковый период зимнего курортного сезона мы отработали достойно, - отметил генеральный директор компании "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Новогодние праздники прошли, но оперативный штаб не завершил свою работу, он продолжит в ежедневном режиме контролировать ситуацию на курорте.

- Штаб доказал эффективность и результативность своей деятельности, - сказал заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев. - Глава города принял решение продлить его работу. Мы будем собираться в расширенном составе еженедельно, по четвергам. Можно предположить, что и после новогодних праздников в город прибудет много туристов.

По прогнозам, режим повышенной готовности в Сочи продлится до мая.