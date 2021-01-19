Санаторий "Заполярье" стал обладателем престижной премии TripAdvisor Travellers' Choice 2020

TripAdvisor, крупнейший в мире сайт о путешествиях, объявил победителей, получивших премию ежегодного рейтинга лучших отелей России Travellers' Choice Hotels, на основе миллионов отзывов и мнений туристов со всего мира.

Санаторий "Заполярье" занял второе место среди лучших B&B гостиниц в Сочи из 1635 представленных в данной категории.

На сайте TripAdvisor гости оценивают отели по основным критериям: обслуживание, расположение, цена/качество. Но самой главной оценкой считается комментарий, который оставляет гость. На основе комментариев от пользователей сайта TripAdvisor отбираются победители ежегодной премии "Travellers' Choice". Премия "Travellers' Choice" является признаком не только популярности, но и уникальности места, куда путешественники стремятся вернуться вновь.

"Полученная награда TripAdvisor Travellers' Choice - это подтверждение того, что наш Санаторий "Заполярье" предоставляет своим гостям высокий уровень гостеприимства и сервиса, что является одним из ключевых факторов при выборе отдыха. Мы стараемся, чтобы каждый гость чувствовал себя уникальным и был уверен в том, что все его вопросы и пожелания будут исполнены. Награда от TripAdvisor - это большая мотивация для роста и развития команды Санатория "Заполярье", а также стремление к достижению лучших результатов в ежедневной борьбе за высокий сервис и качественное обслуживание наших гостей", - отметил Сергей Меренков, генеральный директор Санатория "Заполярье".

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