В 2021 году военный технополис в Анапе пополнили три научные роты

Новости

Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений 16:29
Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли 16:27
Видео: "Обледеневшие" пожарные из Якутии стали звездами соцсетей 16:18
Верховный суд Каталонии не дает перенести региональные выборы на май 16:18
В ООН обсудят нарушения прав человека в Австралии 16:11
В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска 16:11
Старшеклассники рассказали о возвращении в школу спустя три месяца 15:58
Головченко предложил двигаться к слиянию потенциалов Союзного государства 15:32
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 15:27
В Минске пройдет "Фестиваль европейского кино" 15:27
Путин окунулся в прорубь на Крещение 15:20
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной 15:12
Уфимский дворник стал звездой интернета благодаря фотосессии 15:11
В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2" 15:04
В Кремле пока нет позиции по "ковид-паспортам" 15:01
Попова рассказала, где фиксируют большее число заразившихся COVID-19 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 17:38
Рубрика: Власть

В 2021 году военный технополис в Анапе пополнили три научные роты

Текст: Юрий Гаврилов
Расположенный в Анапе военный инновационный технополис "ЭРА" усилили еще двумя научными ротами. Точнее говоря, туда из Воронежа и Подмосковья передислоцировали уже действующие в составе Вооруженных сил России специальные подразделения, где на добровольной основе служат солдатами-срочниками и работают в интересах армии и флота лучшие выпускники отечественных гражданских вузов. Таким образом, с начала 2021 года по решению министра обороны Сергея Шойгу в состав технополиса "ЭРА" интегрированы уже три научные роты.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что это позволит усилить работу по шести перспективным направлениям исследований. "Молодые ученые продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании, решая задачи в интересах Главного командования Воздушно-космических сил, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований), Гидрометеорологической службы, Военно-топографического управления Генерального штаба, 12-го Главного управления и Департамента информационных систем Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Научные роты технополиса "ЭРА" пополнят новобранцы из 35 регионов РФ

Во вторник научная рота, ранее действующая в Сергиевом Посаде на базе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, прибыла в Анапу. Ей организовали торжественную встречу. Начальника технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский сказал, что за счет такого перебазирования количество операторов (так здесь называют солдат-ученых) увеличилось до 320 человек.

"Размещение на одной инновационной площадке научных подразделений различных направлений позволит осуществить комплексный подход к решению задач проектирования, создания и испытания перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и способов их боевого применения, - прокомментировали событие в Минобороны РФ. - При этом молодые ученые получат возможность активно обмениваться своими знаниями и достижениями с целью наполнения имеющегося в технополисе банка идей. Это в дальнейшем приведет не только к поиску, развитию и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, но и к сокращению сроков создания инновационных проектов и их реализации в виде вооружения, военной и специальной техники".

В ведомстве напомнили, что координирует деятельность Военного инновационного технополиса "ЭРА" Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Научные роты в российской армии РГ-Видео

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"
Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
Еще одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году