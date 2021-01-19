В Херсонесе на Крещение искупались депутат Госдумы и моряки ЧФ

В крещенских купаниях на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" приняли участие сотни верующих. Праздник начался с молебна, крестного хода и освящения воды в Черном море, которое провел настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта. После этого все желающие смогли окунуться в море с берега Карантинной бухты.

В этом году в Севастополь пришли крещенские морозы, выпал долгожданный снег. Горожане говорят: окунаться в такую погоду особенно приятно. На берегу для них играл военные марши оркестр Черноморского флота.

- Состояние отличное, будто заново родился! - делится житель Севастополя Сергей Бегар. - Мы с друзьями купаемся каждый год в светлый праздник Крещения здесь в Херсонесе. А в этом году выпал снег, добавил настоящего зимнего настроения.

На пляже дежурили спасатели и медики скорой помощи. Сотрудники МЧС развернули палатки, где можно было переодеться и согреться горячим чаем.

- Благодарим власти Севастополя и командующего Черноморским флотом, которые помогли организовать богослужение, крестный ход, палатки с обогревом, чтобы верующие люди могли окунуться в освященные воды Черного моря. За это им сердечное спаси Господи! - сказал отец Сергий.

Спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев выразил надежду, что снег, выпавший на Крещение, поможет пополнить запасы воды в городе.

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов сообщил, что военнослужащие во многих частях и подразделениях отмечают праздник Крещения и также примут участие в купаниях.

- Мы подготовили вместе с отцом Сергием основную площадку для купаний здесь в Херсонесе. Сегодня командование ЧФ и военнослужащие планируют окунуться, - отметил Осипов.

Среди купальщиков оказался депутат Госдумы РФ от Калининграда Александр Ярошук.

- Водичка хорошая! - поделился он. - Я специально приехал из Москвы, чтобы окунуться. Стараюсь ездить по таким важным местам. Впервые сегодня в Севастополе, в Херсонесе, где крестился князь Владимир.