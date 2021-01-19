Арбитражный суд Республики Калмыкия рассмотрел необычное для степной республики дело о незаконном майнинге криптовалюты. Суд удовлетворил иск калмыцкого филиала "Россети Юг" о взыскании более 128 миллионов рублей с двух элистинских предприятий, на базе которых действовали подпольные майнинговые фермы.

Как отметили в региональной прокуратуре, речь идет о производстве биткоинов в особо крупном размере. По версии следствия, руководители предприятий разместили оборудование для генерации криптовалюты на заводе ЖБИ-конструкций и на домостроительном комбинате (ДСК). Злоумышленники несанкционированно подключили майнинговые фермы к электрическим сетям предприятий.

"Для добычи криптовалюты в обход приборов учета было подключено энергозатратное оборудование. Объем похищенного энергоресурса составил 13,9 миллиона киловатт-часов. Столько электроэнергии хватило бы всей Элисте почти на месяц", - отметили в пресс-службе "Россети Юг".

Также сообщается, что теперь завод ЖБИ-конструкций обязан выплатить 18,4 миллиона рублей, включая пеню и госпошлину. Решение вступило в законную силу. Руководство ДСК обжалует выплату 109,7 миллиона рублей.

Кроме того, в Элистинский городской суд направлено уголовное дело и обвинительное заключение в отношении уже бывших руководителей предприятий. Им вменяется причинение ущерба энергокомпании на 16 миллионов рублей. А пока на изъятое оборудование майнинговой фермы, а также на имущество обвиняемых на общую сумму более 25 миллионов рублей наложен арест.

О незаконном подключении к электросетям для добычи криптовалюты стало известно в апреле 2020 года. Тогда при поддержке СОБРа регионального управления Росгвардии оперативники изъяли вещественные доказательства.

Стоит отметить, что для Калмыкии несанкционированное использование энергоресурсов в таком объеме особенно болезненно, поскольку республика относится к числу регионов, больше всего страдающих от дефицита электричества. В 2020 году примерно 90 процентов энергии поступало из соседних регионов.

О том, какое количество биткоинов успели в итоге намайнить злоумышленники из Элисты на подпольных фермах и насколько они обогатились за счет криптовалюты, не сообщается. А между тем, как отмечают эксперты, в 2020 году доходность биткоина, несмотря на высокий риск и волатильность, составила примерно 350 процентов.