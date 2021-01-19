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19.01.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре таксист открыл стрельбу по пьяным пассажирам

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

Водитель такси в Краснодаре открыл стрельбу из травматического пистолета по двум пассажирам, находившимся в нетрезвом состоянии. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе УВД столицы Кубани.

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Инцидент произошел еще в минувшую субботу, однако в правоохранительных органах о нем сообщили только сейчас. Водитель такси приехал на вызов в один из домов, расположенный на улице Янковского, где обнаружил, что его клиентами являются двое выпивших мужчин. Таксист отказался их везти, сославшись на неадекватное состояние. Из-за этого между ним и пассажирами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Во время конфликта водитель применил официально зарегистрированный травматический пистолет, на который у него есть все необходимые разрешительные документы, - сообщил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. - В результате пассажиры получили разные травмы. Один из них до сих пор продолжает оставаться в больнице".

В полиции добавили, что после окончания проверки по инциденту будет принято процессуальное решение. Травматический пистолет изъят у таксиста в качестве вещественного доказательства и приобщен к делу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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