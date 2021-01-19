В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища

Из Симферопольского водохранилища - одного из трех основных накопителей воды, снабжающих столицу полуострова, через несколько недель прекратят забор воды. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Республики Крым.

- Через две-три недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилищ, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией "Веселое", - уточнили в ГУП "Вода Крыма". - Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет.

Также сейчас специалисты ГУП "Вода Крыма" строят водоводы и подключают к системе водоснабжения новые источники "Чеботарка-2" и "Ивановка-2" в Сакском районе. В каждом из трех водозаборов - по три скважины. Энергетики уже начали тянуть три километра воздушных линий электропередачи и устанавливать две трансформаторные подстанции. Позже, к апрелю поступит вода и с Бештерек-Зуйского водозабора. Тогда Симферополь полностью перейдет на воду из артезианских скважин.

Сейчас Симферополь получает из подземных артезианских источников до 70 тысяч кубометров воды в сутки, но для сохранения нынешнего графика подачи воды - три часа утром и три часа вечером - необходимо 110 тысяч кубов в сутки, подачу которых удастся обеспечить в ближайшее время.

Руководитель ГУП "Вода Крыма Владимир Баженов сообщил, что в Симферопольском водохранилище остался практически мертвый объем воды - 800 тысяч кубометров, который невозможно поднимать. С этим связан и неприятный запах воды, который почувствовали горожане.

- Исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака, - объяснили в водоканале. - Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия. Сейчас в воде есть 1,75 миллиграмма аммиака. По стандарту питьевая вода может содержать до 2 миллиграммов аммиака на кубический дециметр. Нынешние показатели находятся в пределах нормы, вода остается пригодной к использованию.

В минувшие выходные циклоны привели к выпадению до 25 сантиметров снега в горах на Южном берегу Крыма, но, чтобы он растаял и начался приток в водохранилища, необходимо потепление и еще несколько подобных циклонов.

- Чтобы наши водохранилища ощутимо пополнились, должно выпасть не менее 100 миллиметров осадков за одну-две недели, - пояснил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов. - Но рассчитывать на такое количество осадков в зимний период нет оснований, поскольку в среднем в январе-феврале выпадает 40-50 миллиметров в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма - это маловероятно.

За январь 2021 года, по данным Крымского гидрометцентра, на полуострове выпало 34 миллиметра осадков или 80 процентов от месячной нормы.