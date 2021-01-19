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19.01.2021 14:41
Рубрика: Общество

В новогодние праздники абоненты "Ростелекома" на юге скачали 110 000 Тб информации

Текст: Олег Сергеев
В период новогодних праздников, с первого по десятое января абоненты "Ростелекома" на юге скачали более 110 000 Тб информации. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом пик нагрузки в сетевой инфраструктуре национального цифрового провайдера составил 2,7 Тб/с. Сеть выдержала новогодние испытания и показала стабильную работу.
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Во время новогодних каникул нагрузка на сетевую инфраструктуру интернет-провайдеров возрастает. Поэтому сотрудники "Ростелекома" заранее увеличили резерв каналов и мощности дата-центров, а также подключили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить стабильность и комфорт работы абонентов в сети. Кроме того, благодаря кеширующим серверам GGC* часть трафика сервисов Google, включая наиболее ресурсоемкие, такие как YouTube, была локализована и не сказалась на загруженности магистральных каналов компании.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" запустил на юге России сервисный проект на основе Wink

"В связи с пандемией и вызванной ею повышенной активностью пользователей в интернете мы ожидали рекордного роста нагрузок и заранее подготовили к этому нашу сетевую инфраструктуру. Особенно в новогодние праздники на увеличение трафика повлиял наш мультимедийный сервис Wink - многие абоненты традиционно смотрели новогодние фильмы и программы. Чтобы сделать их досуг максимально комфортным, в этот период круглосуточно дежурила команда технических специалистов, которая обеспечивала быструю и бесперебойную работу сети", - отметил Денис Лысов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" на юге ведет развитие сетевой инфраструктуры сразу в нескольких плоскостях. Компания меняет медные кабели на оптические, которые обеспечивают в разы более высокую пропускную способность и стабильное соединение. Также национальный цифровой провайдер инвестирует в наращивание серверных мощностей и развитие облачных технологий, задействованных в обработке и хранении больших объемов информации. Это позволяет обеспечивать растущие цифровые потребности клиентов в любой ситуации. Например, в прошлом году "Ростелеком" в период пика пандемии коронавирусной инфекции предоставлял всем своим абонентам - физическим лицам максимальную скорость передачи данных без изменения тарифного плана и дополнительной платы.

"Все новогодние праздники я провел дома с семьей. Мои дочери недавно переболи простудой, и, чтобы не создавать риска для их здоровья, мы решили избегать общественных мест. Поэтому интернет стал нашим спасением. От себя хочу добавить, что все каникулы он стабильно работал", - отметил Антон Маслов, абонент "Ростелекома" из Краснодара.

В регионах Общество Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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