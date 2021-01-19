В Сочи из-за метели затруднено движение на дорогах

В Сочи на федеральных дорогах из-за обильных осадков с шести до восьми часов утра на некоторых участках федеральных трасс, особенно в местах, где выпала снежная крупа и град, наблюдались затруднения движения. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

По их словам, такая ситуация сложилась даже несмотря на полномасштабную обработку противогололедными материалами.

"В основном они связаны с движением автомобилей на летней резине и возникших вследствие этого ДТП, - говорится в сообщении дорожного ведомства. - С ночи 19 января задействован весь парк снегоуборочной и специальной техники. По состоянию на 09.30 проезд обеспечивается в условиях непрекращающихся осадков".

Сейчас продолжается затруднение движения, например, около поста ГИБДД в микрорайоне Мамайка Центрального района из-за бензовоза, водитель которого не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение.

Также наблюдается усилением осадков на Краснополянском направлении - на автодороге А-149 (Молдовка - Красная Поляна по старому шоссе).

На Краснополянском направлении в непрерывном режиме на очистке покрытия и обработке противогололедными материалами работают 20 комбинированных дорожных машин: 10 - на старом направлении, 10 - на новом А-149 (бывшая совмещенная автодорога Адлер - "Альпика-Сервис"). Движение идет в штатном режиме.

В прибрежном дорожном кластере - от Дагомыса до границы с Абхазией вдоль моря работают 18 комбинированных дорожных машин (А-147, включая дорогу обход Сочи, и А-148 дублер Курортного проспекта. Кроме того, на А-147 в Лазаревском районе (от Дагомыса до Магри) работают 14 машин.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, общественный транспорт в Сочи работает в штатном режиме, снег оперативно расчищают, последствия заторов ликвидируют. Сегодня на маршрутную линию вышли около 800 автобусов. На отдельных маршрутах Центрального района, в частности, на Макаренко, в течение двадцати минут наблюдалась задержка транспорта и заторы из-за залпового снегопада, который начался в 08.30.

"Работы по расчистке дорог и тротуаров велись всю ночь, в том числе в высокогорных селах и на Красной Поляне, - заявили в администрации Сочи. - Обильные осадки в виде снега сегодня наблюдались в Адлерском и Центральном районах. Во всех районах Сочи задействована специальная снегоуборочная техника, работает 141 комбинированная дорожная машина. Наледь на тротуарах ликвидируют вручную, используются противогололедные реагенты".

Напомним, снегопад в Сочи начался накануне вечером. Власти курорта просят автомобилистов сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте.