Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Белова  ("Российская газета", Краснодарский край)
19:57 19.01.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)

Метр растет

В Сочи подорожала недвижимость

В Сочи цены на недвижимость во время пандемии выросли от 30 до 100 процентов и выше, а спрос - примерно на 50 процентов. Об этом "РГ" сообщила президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. "За осень в Сочи стоимость новостроек и домов частного сектора увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки - от 100, - заявила она. - Если раньше мы могли купить их от 200 тысяч рублей за сотку, то сейчас они уже стоят от 600. Причем земельные участки в основном востребованы без домов".
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Подорожание началось в мае 2020-го. Активизировались покупатели практически всех регионов России - в основном из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Перми и Красноярска. Одни рассматривали покупку недвижимости в Сочи как выгодное вложение денег. "Такая ситуация в городе-курорте сложилась впервые, - объяснила эксперт. - Даже после Олимпиады-2014 к Сочи наблюдался меньший интерес в сфере недвижимости. Это связано, безусловно, и с самоизоляцией, и с изменениями налогового законодательства, когда начался активный контроль за доходами населения. Таким образом, у кого остались неподтвержденные финансы, пытались их выгодно вложить, чтобы не лишиться".

Фото: iStock
Дотянуться до "звезды": В Сочи около 1000 мини-гостиниц получат категории

Пока нет прогнозов на снижение стоимости недвижимости в Сочи. Как правило, в январе на рынке жилья временное затишье. Сейчас не такая активность, как в ноябре и декабре, объясняют эксперты. Февраль покажет, что будет дальше. Кроме того, активно заработают горные курорты Сочи, и наступит настоящая зима для горнолыжников и сноубордистов, сюда приедут новые туристы и, как следствие, потенциальные покупатели недвижимости. Тем более, популярные снежные склоны Германии, Швейцарии, Франции и Андорры сейчас закрыты. Что касается недвижимости в сочинском поселке Красная Поляна, там сейчас не ведется строительство новых объектов. Самая дешевая квартира на вторичном рынке, которую еще предстоит обновить, обойдется минимум в восемь миллионов рублей: квадратный метр стоит от 160 тысяч рублей, однако площадь жилья не мала - примерно от 50 квадратных метров.

А вот дома здесь оцениваются куда выше - от 35 миллионов рублей. Для сравнения: певица Монеточка, проживающая в Москве, в одном из своих интервью сообщила, что в преддверии прошлого года купила дом в Красной Поляне за 18 миллионов рублей. Уже летом и осенью 2020-го, мониторив объявления на сайтах недвижимости, я находила дома в Красной Поляне за 20 и 26 миллионов рублей.

Стоимость новостроек и домов увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки - от 100

Конечно, стоит учитывать состояние объектов, однако, ясно одно: цены растут. А на волне новостей о запрете строительства многоквартирных домов и без того космические цены не обещают останавливаться.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
18.01.2021

Оправдана ли сейчас покупка квартиры для сдачи в аренду

Оправдана ли сейчас покупка квартиры для сдачи в аренду

Доля тех, кто приобретает квартиры с целью инвестиций, за 2020 год выросла в три раза. На это повлияли рекордно низкие ставки по ипотеке, снижение доходности банковских вкладов, ослабление курса рубля. Но эксперты считают, что доходность такого вложения падает

Недвижимость
18.01.2021

В городах-миллионниках подешевела аренда жилья

В городах-миллионниках подешевела аренда жилья

Аренда квартир подешевела за минувший год в половине крупных российских городов. Самое впечатляющее падение цен на аренду отмечается в Казани, в Санкт-Петербурге, Симферополе. Но есть города, где цены выросли

Недвижимость
14.01.2021

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья

Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Данная мера призвана легализовать рынок аренды жилья, который сейчас на 90 процентов находится в тени