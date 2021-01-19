В Сочи цены на недвижимость во время пандемии выросли от 30 до 100 процентов и выше, а спрос - примерно на 50 процентов. Об этом "РГ" сообщила президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. "За осень в Сочи стоимость новостроек и домов частного сектора увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки - от 100, - заявила она. - Если раньше мы могли купить их от 200 тысяч рублей за сотку, то сейчас они уже стоят от 600. Причем земельные участки в основном востребованы без домов".

Подорожание началось в мае 2020-го. Активизировались покупатели практически всех регионов России - в основном из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Перми и Красноярска. Одни рассматривали покупку недвижимости в Сочи как выгодное вложение денег. "Такая ситуация в городе-курорте сложилась впервые, - объяснила эксперт. - Даже после Олимпиады-2014 к Сочи наблюдался меньший интерес в сфере недвижимости. Это связано, безусловно, и с самоизоляцией, и с изменениями налогового законодательства, когда начался активный контроль за доходами населения. Таким образом, у кого остались неподтвержденные финансы, пытались их выгодно вложить, чтобы не лишиться".

Пока нет прогнозов на снижение стоимости недвижимости в Сочи. Как правило, в январе на рынке жилья временное затишье. Сейчас не такая активность, как в ноябре и декабре, объясняют эксперты. Февраль покажет, что будет дальше. Кроме того, активно заработают горные курорты Сочи, и наступит настоящая зима для горнолыжников и сноубордистов, сюда приедут новые туристы и, как следствие, потенциальные покупатели недвижимости. Тем более, популярные снежные склоны Германии, Швейцарии, Франции и Андорры сейчас закрыты. Что касается недвижимости в сочинском поселке Красная Поляна, там сейчас не ведется строительство новых объектов. Самая дешевая квартира на вторичном рынке, которую еще предстоит обновить, обойдется минимум в восемь миллионов рублей: квадратный метр стоит от 160 тысяч рублей, однако площадь жилья не мала - примерно от 50 квадратных метров.

А вот дома здесь оцениваются куда выше - от 35 миллионов рублей. Для сравнения: певица Монеточка, проживающая в Москве, в одном из своих интервью сообщила, что в преддверии прошлого года купила дом в Красной Поляне за 18 миллионов рублей. Уже летом и осенью 2020-го, мониторив объявления на сайтах недвижимости, я находила дома в Красной Поляне за 20 и 26 миллионов рублей.

Стоимость новостроек и домов увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки - от 100

Конечно, стоит учитывать состояние объектов, однако, ясно одно: цены растут. А на волне новостей о запрете строительства многоквартирных домов и без того космические цены не обещают останавливаться.